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Ekonomi

Tam 1 milyon 200 bin varil petrol! Resmen duyuruldu

Libya, Uluslararası Enerji Forumuna (IEF) üye olduğu açıklandı. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi de olan Libya günlük 1 milyon 200 bin varile yakın petrol üretimi yapıyor.

AA1 Ocak 2023 Pazar 22:28 - Güncelleme:
Tam 1 milyon 200 bin varil petrol! Resmen duyuruldu
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Ulusal Birlik Hükümetine (UBH) bağlı Petrol ve Gaz Bakanlığının Facebook sayfasından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Uluslararası Enerji Forumu Yürütme Konseyinin, Aralık 2022 itibarıyla Libya'nın söz konusu forumun 72. üyesi olmasını onayladığı ifade edildi.

Bakanlığın açıklamasında, Libya'nın, üyesi olduğu diğer enerji örgütlerinde olduğu gibi IEF içinde de aktif bir şekilde rol oynayacağı kaydedildi.

Tam 1 milyon 200 bin varil petrol

Açıklamada, dünyada petrol ve gaz üretimi, tüketimi ve pazarlamasında faaliyet gösteren ülke ve kuruluşların yüzde 90'ından fazlasının IEF'ye üye olduğu bilgisi verildi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi olan Libya halihazırda günlük 1 milyon 200 bin varile yakın petrol üretiyor.

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