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Ekonomi

Tam 1 milyon 207 bin varil petrol! Değeri 22,01 milyar dolar olarak hesaplandı

Dost ülke Libya'nın Ulusal Petrol Kurumu, günlük ham petrol üretiminin 1 milyon 207 bin varile ulaştığı açıkladı. Öte yandan Libya Merkez Bankasının 4 Ocak 2023 verilerine göre, ülkenin petrol gelirleri 2022 yılında 105,5 milyar dinara ( Yaklaşık 22,01 milyar dolar) yükseldi.

AA28 Mart 2023 Salı 21:03 - Güncelleme:
Tam 1 milyon 207 bin varil petrol! Değeri 22,01 milyar dolar olarak hesaplandı
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Libya Ulusal Petrol Kurumu, günlük ham petrol üretiminin 1 milyon 207 bin varile ulaştığını duyurdu.

Kurumun basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ülkede günlük ham petrol üretiminin son 24 saatte artış gösterdiği belirtildi.

TAM 1 MİLYON 207 BİN VARİL PETROL

Açıklamada günlük 1 milyon 207 bin varil ham petrol üretimine ulaşıldığı ifade edilerek petrolden elde edilen girdi konusunda ise detay verilmedi.

Libya Merkez Bankasının 4 Ocak 2023 verilerine göre, Libya'nın 2021 yılında 103,4 milyar Libya dinarı olan petrol gelirleri 2022 yılında 105,5 milyar dinara ( Yaklaşık 22,01 milyar dolar) yükseldi.

Böylece 2022 yılında petrol gelirlerinde bir önceki yıla göre 440 milyon dolar artış yaşanmış oldu.

KURUMDAKİ YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİ ÜRETİME OLUMLU YANSIDI

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, 12 Temmuz 2022'de Ulusal Petrol Kurumu Yönetim Kurulunu yeniden oluşturma çalışmaları kapsamında Mustafa Sanallah'ın yerine Ferhat Ömer bin Kıdara'yı görevlendirmişti.

Kurumun yeni Başkanı Bin Kıdara'nın 14 Temmuz'da görevini resmen teslim aldığı açıklanmış, Bin Kıdara, 26 Temmuz'da yaptığı açıklamada, yaklaşık bir hafta öncesinde ortalama 870 bin varil seviyesinde olan günlük petrol üretiminin 1 milyon 25 bin varile ulaştığını belirtmişti.

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