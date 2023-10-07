Tam 1 trilyon 300 milyar TL! Türkiye dikkat çekti: Radara aldılar

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Emre Ekmekçi, Türkiye'de e-Ticaret pazarında satış yapanların yurt dışı satış potansiyelleri, e-ihracata yönelik ürün yelpazelerinin genişliği ve ürünlerin kalitesinin yüksekliğinin uluslararası yatırımcıların dikkatini çektiğini söyledi.



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ETİD Başkanı Ekmekçi, sektörlerdeki gelişmeleri AA muhabirine değerlendirdi.

e-Ticaret işlem hacmine ilişkin bilgi veren Ekmekçi, şu bilgileri verdi:

"Mevcut rakamlara baktığımızda, e-Ticaretin işlem hacminin 1 trilyon 300 milyar lira olduğunu görüyoruz. e-İhracatta 2022'de yurt içi harcamaların payı 731 milyar lira olarak gerçekleşirken, diğer ülkelerin ülkemiz e-Ticaret sitelerinden yaptığı harcamalar yüzde 4,2'lik oran ile 33,8 milyar lira, vatandaşlarımızın yurt dışından yaptığı alımlar yüzde 4,5'lik oran ile 35,9 milyar lira olarak gerçekleşmişti. Bu yılki mevcut e-İhracat rakamlarının yaklaşık 45 milyar lirayı bulduğunu ve seneyi de 50 milyar lira ile kapatacağımızı öngörüyoruz."

YIL SONUNDA YÜZDE 60 BÜYÜME BEKLENİYOR

Ekmekçi, e-Ticarette 2022'de 800 milyar lira ciro yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugünkü rakamlara baktığımızda sektörümüzün 2023'de büyüme ivmesini devam ettirdiğini ve salgın döneminde yakaladığı yükselişini sürdürdüğünü söyleyebilirim. Buna göre yıl sonunda e-Ticarette yüzde 60'lık bir büyüme ile 1 trilyon 800 milyar lira ciro rakamlarına ulaşmayı planlıyoruz. 2024'te ise 2 trilyon 250 milyar lira ciro rakamlarına ulaşma hedefimiz bulunuyor."

Moda ve aksesuar, elektronik ve teknoloji, kozmetik ve kişisel bakım, hizmet, turizm ve seyahatin en çok işlem gören sektörler arasında yer aldığını dile getiren Ekmekçi, söz konusu sektörlerin geçen senenin satış hacmi bakımından e-Ticaret sektörünün yüzde 63'ünü ve işlemlerin yüzde 66'sını oluşturduğunu anlattı.

YERLİ E-TİCARET FİRMALARI ULUSLARARASI YATIRIMCILARIN RADARINDA

Ekmekçi, Türkiye'nin e-Ticaretin uluslararası yatırımcıları cazip kılan özellikleri olduğunu ifade ederek, "Türkiye e-Ticaret pazarında satış yapan satıcıların yurt dışı satış potansiyeli, e-ihracata yönelik ürün yelpazesinin genişliği ve yüksek kalitesi uluslararası yatırımcıların dikkatini çekiyor. Aynı zamanda içinde bulunduğumuz coğrafi konum da e-ihracat için ülkemizi avantajlı bir konuma getiriyor." diye konuştu.

e-İhracatın şu anda ciddi bir potansiyel barındırdığını ifade eden Ekmekçi, Türkiye'nin e-ihracatının toplam ihracat içindeki payı yüzde 1,5'larda iken dünya ortalamasının yüzde 4-5 civarında olduğunu dile getirdi.

SEKTÖRÜN GÜNDEMİNDE YABANCI MÜŞTERİ VE PAZAR ÇEŞİTLENDİRMESİ VAR

Ticaret Bakanlığının e-ihracatın genel ihracat içindeki payının yüzde 10'a çıkarılmasına yönelik hedefine değinen Ekmekçi, şunları kaydetti:

"Bu hedef 26 milyar dolara denk geliyor ve bu önümüzdeki dönemlerde 50 milyar dolarlık bir hacme tekabül ediyor. Önümüze gelen bu fırsatı iyi değerlendirmeliyiz. Gündemimize sektör olarak yabancı müşterilere nasıl ürün satabileceğimiz ve pazar çeşitlendirmesi gibi konuları alıyor ve bunlar üzerinde çalışmalar yapıyoruz."

Ekmekçi, bu yılın başından itibaren geçerli olmak üzere devreye alınan e-ihracata yönelik devlet destekleri hakkında da konuşarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Buna göre 'e-ihracat konsorsiyumu' yapısı ile artık birden fazla alanda uzman firma bu desteklerden yararlanabilmek için bir araya gelip, e-ihracata aracılık yapabiliyorlar. Aynı zamanda Ticaret Bakanlığı tarafından e-ihracat yapan yararlanıcı firmaların, yurt dışı pazaryerleri üzerinden gerçekleştirdiği tanıtımları, sipariş karşılama hizmetlerine ilişkin giderleri, hızlı teslimatını sağlamak ve iade süreçlerini yönetmek üzere kiraladıkları yurt dışındaki depolarına ilişkin kira giderleri ile hedef ülkelerin yurt dışı pazaryerlerindeki çevrim içi mağaza açılmasına, bu mağazaların yıllık ödemeleri ve ülkelerin e-ticaret paydalarından alacakları hizmetlere ilişkin giderleri desteklenecek. Bakanlığımızın attığı bu adımları çok değerli buluyor ve bu yolda ilerlemek isteyen ihracatçılarımıza çok yardımcı olacağını düşünüyoruz."