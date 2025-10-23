İSTANBUL 22°C / 18°C
  Tam 100 milyon ton! Yeni kaya petrolü rezervi keşfedildi
Ekonomi

Tam 100 milyon ton! Yeni kaya petrolü rezervi keşfedildi

Çin petrol şirketi Sinopec, ülkenin batısındaki Sıçuan havzasında 100 milyon tonluk kaya petrolü rezervi keşfettiğini bildirdi. Öte yandan şirket, geçen yıl ise 705 bin ton kaya petrolü üretmişti.

AA23 Ekim 2025 Perşembe 18:37 - Güncelleme:
Tam 100 milyon ton! Yeni kaya petrolü rezervi keşfedildi
Şirketten yapılan açıklamada, Çongçing şehrinin Çiciang ilçesinde keşif amaçlı açılan sondaj kuyusunda yeni rezerv bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, 100 milyon ton doğrulanmış rezervin bulunduğu kuyudan günde 38,64 metreküp petrol ile 10 bin metreküp doğal gaz çıkarılmaya başlandığı kaydedildi.

Sinopec, 2026 ile 2030 yılları arasında, günde 2 milyon ton üretim hedefiyle, yılda 100 milyon ton yeni kaya petrolü rezervi bulmayı hedefliyor.

Şirket, geçen yıl 705 bin ton kaya petrolü üretmişti.

ÇIKARILMASI MALİYETLİ

Büyük miktarda rezervlerin bulunmasına rağmen kaya petrolü çıkarılması jeolojik açıdan ulaşılması en güç ve çıkarılması maliyetli petrol kaynağı konumunda bulunuyor.

Kaya petrolü, Çin'in ham petrol üretiminin yalnızca yüzde 1'ini oluşturuyor.

