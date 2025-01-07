AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı üzerinden 1 Ocak 2020-31 Aralık 2024 döneminde yaklaşık Türkiye'ye 44,4 milyar metreküp ve Avrupa'ya 59,8 milyar metreküp gaz akışı sağlandı. Böylece, söz konusu dönemde boru hattı üzerinden toplam 104,1 milyar metreküp gaz Türkiye ve Avrupa'ya ulaştırıldı.

Rusya'dan Avrupa'ya doğal gaz sağlayan Kuzey Akım 1, Kuzey Akım 2 ve Yamal-Avrupa boru hatlarının kullanıma kapatılması ve Ukrayna'dan gaz sevkiyatının durdurulması sonrası Avrupa'ya gaz iletebilecek tek geçiş güzergahı olarak TürkAkım'ın önemi giderek artıyor.

Uzmanlar, son dönemde yaşanan gelişmeler sonrası Avrupa'nın doğal gaz ihtiyacını karşılamada TürkAkım'ın kapasitesinin yeterliliğini ve hattın kapasitesinin artırılması ihtimalini tartışıyor.

- TÜRKAKIM PROJESİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

İlk olarak Aralık 2014'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında duyurulan proje için imzalar, dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Rus Enerji Bakanı Aleksandr Novak tarafından 10 Ekim 2016'da atılmıştı.

Rusya'nın Anapa şehrinden Türkiye'nin Trakya kıyısındaki Kıyıköy'e uzanan 930'ar kilometre uzunluğundaki iki deniz hattıyla 142 ve 70 kilometre uzunluğunda iki ayrı kara hattından oluşan TürkAkım, 31 Aralık 2019 itibarıyla gaz akışına hazır hale getirilmişti.

Hattın resmi açılışı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 8 Ocak 2020'de yapılmıştı.

İki hattının her birinde 15,75 milyar metreküp olmak üzere toplam 31,50 milyar metreküp gaz taşıma kapasitesine sahip TürkAkım'ın ilk hattı Türkiye'ye gaz akışı sağlıyor. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ve Gazprom'un eşit ortaklığında kurulan TürkAkım Gaz Taşıma AŞ tarafından yapılan ve Kıyıköy'den Bulgaristan'a kadar uzanan 142 kilometre 48 inçlik ikinci hat üzerinden ise Avrupa'ya gaz aktarılıyor.

Gazprom'un alt şirketi Gazprom Export'tan 6 Ocak 2022'de yapılan yazılı açıklamada, Gazprom Export ile BOTAŞ arasında TürkAkım boru hattı üzerinden taşınmak üzere 4 yıl vadeli doğal gaz alım sözleşmesi imzalandığı bildirilmişti.

TürkAkım aracılığıyla 2020-2024 döneminde Türkiye ve Avrupa'ya iletilen gaz miktarları şöyle oldu: