Tam 16,4 milyar metreküp doğal gaz! Kara kışa Türkiye çare oldu

Kış için enerji sıkıntısı yaşayan İtalya, Azerbaycan'dan temin ettiği doğal gazı, Türkiye'den geçen Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) bağlantılı olan Trans-Adriyatik Boru Hattı (TAP) ile 16,4 milyar metreküp taşıdı. Rusya-Ukrayna savaşının patlak vermesiyle birlikte Avrupa'da doğal gaz krizi başladı. Yaşanan problemlerin çözümü için çeşitli arayışlara giren Avrupa ülkeleri yeni rotalar aramaya başladı. Bu gelişmelerin gölgesi altında TAP, İtalya'ya 16,4 milyar metreküp Azerbaycan doğal gazını taşıdı. Avrupa'nın enerji ihtiyacının karşılanmasına önemli katkı sağlayan TAP, şu anda İtalya'nın ikinci kaynağı yer alıyor.

KARA KIŞA TÜRKİYE ÇARE OLDU

Türkiye'den geçen TANAP bağlantılı Trans-Adriyatik Boru Hattı (TAP) 16,4 milyar metreküp Azerbaycan doğal gazını İtalya'ya taşıdı. 2022'de doğal gaz hacminin 9,6 milyar metreküpü İtalya'ya taşındı. 2021'e kıyasla bu artış yüzde 41 olarak kaydedildi.

İKİNCİ DOĞAL GAZ KAYNAĞI



Avrupa'nın enerji ihtiyacının karşılanmasına önemli katkı sağlayan TAP, şu anda İtalya'nın ikinci doğal gaz kaynağı olarak kayıtlara geçti.

31 Aralık 2020'de TAP inşaatının tamamlanmasıyla Azerbaycan, Güney Gaz Koridoru üzerinden Avrupa'ya ticari gaz arzına başladı.