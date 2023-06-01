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Ekonomi

Tam 27 milyon ton! Dev doğal gaz anlaşmasında imzalar atıldı

Katarlı ve Bangladeşli şirketler sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) satış ve tedarik anlaşmasını imzaladı. 15 yıllık bu anlaşma ile Bangladeş limanlarına yıllık 1,8 milyon ton sıvılaştırılmış doğalgazın teslim edilecek.

AA1 Haziran 2023 Perşembe 18:11 - Güncelleme:
Tam 27 milyon ton! Dev doğal gaz anlaşmasında imzalar atıldı
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Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan haberde, devlete ait Katar Enerji Şirketi (Qatar Energy) ile Bangladeş petrol şirketi PetroBangla arasında LNG tedariki için uzun vadeli anlaşma yapıldığı belirtildi.

Anlaşma kapsamında 2026 yılı itibariyle Bangladeş limanlarına yıllık 1,8 milyon ton sıvılaştırılmış doğalgazın teslim edileceği aktarılan haberde, iki şirket arasındaki anlaşmanın 15 yıllık süreyle yapıldığı kaydedildi.

YILLIK 3,5 MİLYON TON LNG İHRAÇ EDİLDİ

Haberde, Katar'ın söz konusu anlaşmayla Güney Asya bölgesindeki ortaklıklarını LNG'yle güçlendirdiğine vurgu yapıldı.

Enerji İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı ve Katar Enerji Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Saad bin Şeride el-Kabi, Doha'da gerçekleşen imza töreninde, kendilerinin Bangladeş için en büyük LNG tedarikçisi olduklarını söyledi.

Kabi, Katar'dan Bangladeş'e yıllık 3,5 milyon ton LNG ihraç ettiklerine işaret etti.

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