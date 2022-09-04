Tam 440 milyon metreküp doğal gaz! Resmen düğmeye basıldı

Azerbaycan'ın Bulgaristan Büyükelçisi Hüseyin Hüseynov, Bulgaristan'ın Temmuz-Aralık 2022'de Azerbaycan'dan yaklaşık 440 milyon metreküp doğal gaz alacağını söyledi. Azerbaycan'ın Bulgaristan Büyükelçisi Hüseyin Hüseynov, Azerbaycan'dan Bulgaristan'a yıllık 1 milyar metreküp doğalgaz tedariki için imzalanmış bir sözleşme olduğunu hatırlattı. Büyükelçi, 31 Aralık 2020'den itibaren Azerbaycan doğal gazının Nea Mesemvria aracılığıyla alternatif bir güzergah üzerinden Bulgaristan'a teslim edildiğini belirtti.

TAM 440 MİLYON METREKÜP DOĞAL GAZ

440 milyon metreküplük doğal gaz sevkiyatının yapılacağı güzergah hakkında açıklamalarda bulunan Hüseyin Hüseynov "Azerbaycan'dan doğal gaz tedarikine ilişkin anlaşma, gazın Yunanistan'ın Gümülcine kentinden Bulgaristan'ın Stara Zagora kentine Interconnector Greece Bulgaristan boru hattı üzerinden teslim edilmesini şart koşuyor. IGB doğalgaz boru hattının inşaatında yaşanan gecikmeler nedeniyle 2020 yılında Bulgargaz tedarikçi firma ile görüşmeler gerçekleştirdi. Sonuç olarak, alternatif bir güzergahta geçici tedarik için uzlaşmacı bir çözüme ulaşıldı. IGB doğalgaz boru hattının devreye alınmasından hemen sonra Bulgaristan, Gümülcine'deki noktadan geçerek Azerbaycan'dan gaz almaya başlayacak ve buradan gazın tam hacimde mutabık kalınan fiyattan teslim edilecek." dedi.

Huseynov, iki ülke arasındaki son müzakerelerin bir sonucu olarak, 1 Temmuz 2022'den itibaren Bulgaristan'a günde yaklaşık 2,6 milyon metreküp ihraç edildiğini sözlerine ekledi. Ayrıca Huseynov, "Bulgaristan'a ek hacimlerde doğalgaz tedarik etmek için Bulgargaz'ın Azerbaycan'dan tedarik eden şirket ile arzın belirli teknik ve ticari yönleri üzerinde anlaşması gerekiyor." dedi.