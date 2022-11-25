Tam 5 bin km! Türkiye fırsatı yakaladı: Dünya bu hattın peşinde

Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye-Kazakistan-Azerbaycan Ulaştırma ve Dışişleri Bakanları 3'lü Toplantısı"nın açılışında konuştu.

Çavuşoğlu, toplantıda Gürcistan'ın da yer aldığına ve bu durumun bölgesel iş birliği vizyonlarını güçlendirdiğine işaret etti.

Son dönemde üç gelişmenin jeopolitiği geri getirdiğini belirten Çavuşoğlu, ilk olarak tedarik zincirlerindeki aksamanın sürdürülebilir ulaştırma bağlantılarının önemini gösterdiğini, artık arz güvenliğinin en önemli rekabet unsuru olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"İkinci olarak Rusya-Ukrayna Savaşı, küresel gıda ve enerji krizine yol açtı. İstanbul Tahıl Anlaşması öncesinde küresel bir gıda krizi kapıdaydı. Üçüncü olarak ABD-Çin gerilimi derinleşiyor. Dünyanın en büyük iki ekonomisinin ayrışmasını telafi edecek mekanizmalara ihtiyaç olduğu ortada."

Çavuşoğlu, ortaya çıkan bu sınamaların fırsatları da beraberinde getirdiğine dikkati çekerek Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmasının, sürdürülebilir arz güvenliği açısından yeni imkanlar sunduğunu belirtti.

- "ZENGEZUR'UN ÖNEMİNİ VURGULAMIŞTIK"

"Bu yıl içinde Karabağ'ı dünyaya bağlayan Fuzuli ve Zengilan havaalanlarının açılışını yaptık. Hazirandaki ilk toplantımızın bildirisinde, Zengezur'un önemini vurgulamıştık." diyen Çavuşoğlu, bu bölgenin Orta Doğu ile Kafkasları, Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlamak açısından stratejik öneme sahip olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) bir uluslararası teşkilat olarak kurumsallaşmasının kendileri için yeni iş birliği zemini sağladığını vurgulayarak teşkilat bünyesinde ticari, kültürel, siyasi bütünleşmeyi daha da derinleştireceklerini ve bu kapsamda özellikle ortak alfabe konusundaki çalışmaların önem kazandığının altını çizdi.

Semerkant Zirvesi'nde, KKTC'nin TDT'ye gözlemci üye olmasının, teşkilatın Akdeniz'e erişimini güçlendirdiğine işaret eden Çavuşoğlu, zirvede imzaladıkları ulaştırma bağlantılarını güçlendiren anlaşmaların büyük önem taşıdığını söyledi.

- TAM 5 BİN KM! TÜRKİYE FIRSATI YAKALADI: DÜNYA BU HATTIN PEŞİNDE

Çavuşoğlu, kıtalar arası en büyük ticaret akışının Asya ile Avrupa arasında olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Edirne'den Katonkaragay'a kadar kuş uçuşu tam 5 bin kilometrelik bir hattı sadece bu masanın etrafındaki 4 ülkeyi katederek geçebilirsiniz. Orta Koridor'a uluslararası aktörler de ilgi gösteriyor. Japonya'nın bu hattı denediğini biliyoruz. ABD'nin Tiflis'te lojistik yatırımları desteklediğini memnuniyetle görüyoruz. Avusturya Federal Demiryolu (ÖBB) şirketi, Danimarka'dan Maersk ve Finlandiya'dan Nurminen gibi taşımacılar, Orta Koridor'u daha fazla kullanmaya başladı.

Orta Koridor'da 2022'de taşınan kargo hacminin 2021'in 6 katı olması bekleniyor. Bu fırsattan yararlanmak için ulaştırma ve ticaretin önündeki engelleri kaldırmalıyız. Bu konuda atılacak adımları, ulaştırma bakanlarımız çalışıyor."

Enerjide kaynak ve güzergah çeşitlendirilmesinin önemli bir ihtiyaç hali aldığını belirten Çavuşoğlu, Hazar gazının Avrupa'ya taşınmasında Azerbaycan'la işbirliği yaptıklarını, Bakü-Tiflis-Ceyhan ile Hazar Havzası'ndan 16 yıldır Azerbaycan, Kazak ve Türkmen petrolü taşındığını anlatarak şunları kaydetti:

"Hepinizle ülke olarak mükemmel ilişkilerimiz var. Şuşa Beyannamesi'yle Azerbaycan'la müttefik olduk. Kazakistan'la ilişkilerimizi bu yıl geliştirilmiş stratejik ortalık seviyesine çıkardık. Gürcistan'la stratejik ortağız. Aramızdaki yakın işbirliği, jeopolitiğin dönüşüyle ortaya çıkan krizleri fırsata çevirmemize imkan sağlıyor. İşbirliğimizi sonuç odaklı olarak ileri taşımalıyız."