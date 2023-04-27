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Ekonomi

Tam 50 trilyon metreküp doğal gaz! Kardeş ülke resmen duyurdu

Bugüne kadar dünyada kanıtlanmış doğal gaz rezervleri açısından dördüncü olan kardeş ülke Türkmenistan, 50 trilyon metreküplük gaz rezervi barındırıyor. Sadece Galkınış doğal gaz sahasında 27,4 trilyon metreküp gaz bulunduğunu duyuran Türkmengaz Devlet Kurumu Başkanı Batır Amanov, ülkesinde 20 milyar tondan fazla da petrol rezervi olduğunu söyledi.

AA27 Nisan 2023 Perşembe 01:35 - Güncelleme:
Tam 50 trilyon metreküp doğal gaz! Kardeş ülke resmen duyurdu
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Dünya genelinde kanıtlanmış doğal gaz bakımından 4'üncü sırada gelen kardeş ülke Türkmenistan, tahmini olarak 20 milyar tondan fazla petrol ve 50 trilyon metreküpten fazla doğal gaz rezervini barındırıyor. Konu hakkında konuşan Türkmengaz Devlet Kurumu Başkanı Batır Amanov, Türkmenistan'ın güneyinde bulunan Galkınış gaz sahası rezervinin 27,4 trilyon metreküp olduğunu duyurdu.

TAM 50 TRİLYON METREKÜP DOĞAL GAZ!

Türkmengaz Devlet Kurumuna ait internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Türkmengaz Devlet Kurumu Başkanı Amanov, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde Türkmenistan'ın enerji sektörü için yabancı yatırımcıları çekmek üzerine düzenlenen forumda konuştu.

Ülkenin petrol ve doğal gaz sektörü hakkında bilgi veren Amanov, tahmini olarak Türkmenistan'da 20 milyar tondan fazla petrol ve 50 trilyon metreküpten fazla doğal gaz rezervinin bulunduğunu belirtti.

27,4 TRİLYON METREKÜP OLARAK TAHMİN EDİLİYOR

Amanov, bu rakamlara göre bugün dünyada kanıtlanmış doğal gaz rezervleri açısından Rusya, İran ve Katar'ın ardından Türkmenistan'ın dördüncü sırada yer aldığını kaydetti.

Türkmenistan'ın akaryakıt ve enerji sektörü de dahil olmak üzere ekonomide büyük işbirliği olanakları sağlayacak doğal kaynaklara sahip olduğunu vurgulayan Amanov, "Şu anda pilot üretim aşamasında olan Galkınış sahası, yanındaki Yaşlar ve Garakel yataklarıyla birlikte 27,4 trilyon metreküp olarak tahmin edilen gaz rezervlerine sahiptir." diye konuştu.

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