Tam 500 milyon liralık yatırım! Bölgeyi şahlandıracak projede ilk üretim başladı

AA 9 Kasım 2021 Salı 18:40 - Güncelleme: 9 Kasım 2021 Salı 18:40

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Demirağ OSB'deki Gök Yapı Vagon Fabrikasını ziyaret eden Vali Salih Ayhan, 6 ay gibi kısa sürede bir kısmı tamamlanarak 100 kişiyle üretime geçen işletmeye hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Ayhan, burada yaptığı açıklamada, Demirağ OSB'de ilk üretimin başladığını belirterek "Burada 3 yıllık hummalı bir çalışma yapıldı. Bu çalışmaları yaparken cesur bir yatırımcı olan Gök Yapı da fabrikanın temelini attı. Eylül ayında makine montajını beraber başlattık, ilk vidaları birlikte sıktık, bugün de ilk üretime başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

- 500 milyon liralık yatırım devam ediyor

Bölgede 500 milyon liralık yatırımın devam ettiğini vurgulayan Ayhan, şunları kaydetti:

"Kısa zamanda tüm bu çalışmalar bittiğinde burası üretimde Türkiye'nin kalbi olacak, üretimin doğuya açılan kapısı olacak. Nitelikli bir yatırım, geleceğe yapılan bir yatırım burası. Gök Yapının hedefi, 1000 kişinin üzerinde istihdam. Yatırımcımıza teşekkür ediyorum. Buraya herkesi yatırım yapmaya davet ediyorum. İlerleyen dönemlerde yer bulamayacaklarını da söyleyebilirim. 220'nin üzerinde parselimiz var. 8 bin dönüm alanımız var. Yatırımcımıza bol ve bereketli üretimler diliyorum."

Vali Ayhan, daha sonra lojistik merkezinde devam eden çalışmaları inceledi.

Demirağ OSB'nin yol ve tretuvarlarına 600 bin metrekare parke, 150 bin metrekare bordür ve oluk döşeneceğini aktaran Ayhan, "Demirağ OSB ve ona güç verecek lojistik merkezimizdeki çalışmaları yerinde inceledik. 2022 yılı içerisinde Demirağ OSB'de altyapı, elektrik ve içme suyu anlamında hiçbir sorun olmayacak. Bu bölge üretimin, yatırımın ve istihdamın kalbi olacak. Sivas'ın da hayali ve umudu gerçekleşecek." değerlendirmesinde bulundu.