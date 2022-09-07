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Ekonomi

Tam tamına 600 milyon metreküp doğal gaz! Resmen düğmeye basıldı

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrasında dünya üzerinde doğal gaz krizi yaşanıyor. Komşu ülke Bulgaristan ile kardeş ülke Azerbaycan'ın yaptığı doğal gaz görüşmelerinde Bulgaristan'a yaklaşık 600 milyon metreküp doğalgaz ihraç edeceği duyuruldu. İşte detaylar...

Star Gazetesi7 Eylül 2022 Çarşamba 22:13 - Güncelleme:
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Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Shahbazov, Bulgaristan ile yaptığı doğal gaz görüşmelerinde anlaşmanın sağlandığını duyurdu. Shahbazov, Azerbaycan'ın 2022 yılı sonuna kadar Bulgaristan'a yaklaşık 600 milyon metreküp doğalgaz ihraç edeceğini belirtti.

DOĞAL GAZ ANLAŞMASI ÇÖZÜLDÜ

Azerbaycan ile resmi görüşmeler düzenleyen Bulgaristan Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nikola Stoyanov anlaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Stoyanov, "TAP'ın genişletilmesi kapsamında ticari işletmeye alınmasını ve Bulgaristan'a gaz tedarikini görüştük. Yıl sonuna kadar Bulgaristan'a yaklaşık 600 milyon metreküp gazın ihraç edileceği konusunda anlaşma sağladık." dedi.

"GEÇEN YIL 550 MİLYON METREKÜP İHRAÇ ETTİK"

Azerbaycan ile dostluk ve ortaklık ilişkilerinin enerji işbirliği yoluyla derinleştiğini vurgulayan Stoyanov, Yunanistan-Bulgaristan Interconnector'un (IGB) hazır olmaması nedeniyle Azerbaycan'ın geçen yıldan bu yana Bulgaristan'a 555 milyon metreküp doğal gaz tedarik ettiğini kaydetti. Öte yandan Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Shahbazov, Bulgaristan'a günlük gaz arzının bu yılın Temmuz ayına göre 2,6 milyon metreküpe yükseldiğini de kaydetti.

Star Gazetesi

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