Tam zamanında indirim
Piyasaları canlandıracak olan vergi indirim paketi yürürlüğe girdi. 4 sektörü kapsayan ve 6 başlıktan oluşan KDV ve ÖTV indirimleri, iş dünyası ve sektör temsilcileri tarafından sevinçle karşılandı. Yapılan vergi reformunu ‘tam zamanında’ diye nitelendiren sektör temsilcileri, vergi indirimi uygulanan sektörlerdeki satışların yüzde 30 ila 50 arasında artacağını belirtiyor.
- KAAN ZENGİNLİ
OTOMOTİVE CAN SUYU
Otomobillerde yapılan vergi indirimi sonrası, Türkiye’de satılan otomobillerin büyük çoğunluğunu oluşturan küçük ve kompakt sınıftaki araçlar incelendiğinde, bazı modellerde 25 bin TL’ye varan indirimlerin kapıda olduğu görülüyor. Bu indirimin de satışlara olumlu yansıması bekleniyor.
KIYMETLİ BİR GELİŞME
Otomotiv Distribütörleri Dermeği (ODD) Başkanı Ali Bilaloğlu yaptığı açıklamada “1600 cc altındaki motor hacmine sahip ve ÖTV matrahı 70 bin TL altındaki otomobillere uygulanan yüzde 45 oranındaki ÖTV’nin yüzde 30’a ve yine 1600 cc altındaki motor hacmine sahip ve ÖTV matrahı 70 bin TL ile 120 bin TL aralığında olan otomobillere uygulanan yüzde 50 oranındaki ÖTV’nin yüzde 35’e indirildiğini, ayrıca ticari araçlara uygulanan yüzde 18 oranındaki KDV’nin ise yüzde 1’e indirildi. Bu kur ve faiz baskısında olan sektör adına kıymetli bir gelişmedir” dedi.
SEKTÖR NEFES ALACAK
Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş ise, ÖTV ve KDV indirimlerine ilişkin olarak, “Ekonominin yeniden canlanmasına katkıda bulunacak bu indirim, stokların erimesi ile sektöre bir miktar nefes aldıracaktır” dedi. Peugeot Otomotiv Pazarlama A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Anaç ise şunları söyledi: “Son dönemde önemli bir daralma yaşanan otomotiv pazarının son iki ay beklentisinin yüzde 40 ile yüzde 50 arasında artış göstereceğini düşünüyoruz.”
“Konut sektöründe geçen yılı yakalarız”
Gayrimenkul sektörü temsilcileri, konut satışlarında KDV ve tapu harçlarında yapılan indirimin yıl sonuna kadar uzatılmasının sektörde satışları artıracağını ve stokların erimesini sağlayacağını belirtiyor. Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkan İnanç Kabadayı, yaptığı açıklamada, “Gayrimenkulde KDV oranının yüzde 8, tapu harçlarının da yüzde 3 olarak devam etmesi, hem sektördeki satışların hızlanması hem de iç piyasaya hareket getirmesi adına adeta bir nefes niteliğindedir” dedi. Yıl içinde yapılan kampanyalara değinen Kabadayı, sektörün bu kampanyaların yanı sıra söz konusu uygulamalar sayesinde 2018 sonunda geçen yıl yakalanan satış rakamına ulaşabileceğini söyledi. Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal da yüzde 10’luk KDV indiriminin konut gibi yüksek ödeme yapılan bir alışveriş için çok önemli olduğunu, bu durumun alım için bekleyen talebi harekete geçireceğini belirtti. Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Melih Tavukçuoğlu ise ticari amaçlı gerçekleştirilen tüm iş yerleri ve net alanı 150 metrekareden büyük tüm konutlar için yüzde 18 oranında olan KDV’nin yüzde 8’e düşürülmesinin yıl sonuna kadar süreceğini hatırlatarak, 500 bin liralık bir konutun 90 bin TL olan KDV’sinin 40 bin TL’ye düşmüş olacağını aktardı.
Hükümetin desteğiyle durgunluk son bulacak
MASKO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mutlu, “Bu karar, tam zamanında alınmış ve bizler için can suyu niteliğinde bir karar. Piyasalardaki durgunluktan öncelikle etkilenen sektörlerin desteklenmesi, kararı bizleri çok mutlu etti. Yaşanan süreçte kamu ve özel sektörün sorunları birlikte tespit edip çözüm üretmesi ayrıca önemli bir nokta. Bizler de aynı şevkle çalışmaya, üretmeye, istihdam yaratmaya ve ekonomimize katkıda bulunmak için elinizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz. İndirimlerin tüm sektörlere hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, ise yaptığı açıklamada “Bu karar açıklanır açıklanmaz sektörde doping etkisi oluşturdu. Sektör çok mutlu. Daha çok üretim yapacaklar, daha çok kişi çalıştıracaklar, daha çok satış yapıp daha fazla vergi verecekler. KDV’nin yüzde 18’den yüzde 8’e düşürülmesi, yılın 10 ayında mobilyada iç pazarda yaşanan yüzde 11’lik daralmanın telafisi için büyük fırsat sunacak. Enflasyona karşı uyguladığımız yüzde 10 indirim sonrası gelen yüzde 10 KDV indirimi büyük avantaj sunuyor” dedi.
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