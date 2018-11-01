Tam zamanında indirim

OTOMOTİVE CAN SUYU

Otomobillerde yapılan vergi indirimi sonrası, Türkiye’de satılan otomobillerin büyük çoğunluğunu oluşturan küçük ve kompakt sınıftaki araçlar incelendiğinde, bazı modellerde 25 bin TL’ye varan indirimlerin kapıda olduğu görülüyor. Bu indirimin de satışlara olumlu yansıması bekleniyor.

KIYMETLİ BİR GELİŞME

Otomotiv Distribütörleri Dermeği (ODD) Başkanı Ali Bilaloğlu yaptığı açıklamada “1600 cc altındaki motor hacmine sahip ve ÖTV matrahı 70 bin TL altındaki otomobillere uygulanan yüzde 45 oranındaki ÖTV’nin yüzde 30’a ve yine 1600 cc altındaki motor hacmine sahip ve ÖTV matrahı 70 bin TL ile 120 bin TL aralığında olan otomobillere uygulanan yüzde 50 oranındaki ÖTV’nin yüzde 35’e indirildiğini, ayrıca ticari araçlara uygulanan yüzde 18 oranındaki KDV’nin ise yüzde 1’e indirildi. Bu kur ve faiz baskısında olan sektör adına kıymetli bir gelişmedir” dedi.

SEKTÖR NEFES ALACAK

Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş ise, ÖTV ve KDV indirimlerine ilişkin olarak, “Ekonominin yeniden canlanmasına katkıda bulunacak bu indirim, stokların erimesi ile sektöre bir miktar nefes aldıracaktır” dedi. Peugeot Otomotiv Pazarlama A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Anaç ise şunları söyledi: “Son dönemde önemli bir daralma yaşanan otomotiv pazarının son iki ay beklentisinin yüzde 40 ile yüzde 50 arasında artış göstereceğini düşünüyoruz.”