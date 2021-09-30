Tamamen altından üretildi! 445 bin liralık iPhone

NTV 30 Eylül 2021 Perşembe 12:14 - Güncelleme: 30 Eylül 2021 Perşembe 12:14

İngiliz lüks mücevher firması Caviar, tamamı 18 ayar altından oluşan iPhone 13 serisini piyasaya sürdü.

NTV'nin haberine göre Altın İPhone 13 Pro Max'in, "sanatsal barok tarzda" özenli bir şekilde işlendiği belirtildi. Aynı zamanda modelin bilgilerinin ve benzersiz seri numarasının da üzerine işlendiği aktarıldı.

EN UCUZU 380 BİN LİRA

Bununla birlikte haracayacak parası olanlar için, "Total Gold" serisini çeşitli depolama kapasitelerine sahip bir dizi iPhone 13 tasarımı mevcut. En düşük hafıza kapasitesine sahip olan modelin fiyatı ise 42 bin 390 dolar (yaklaşık 380 bin lira). iPhone Pro Max'te ise fiyatlar 48 bin 80 dolardan (yaklaşık 430 bin lira) başlıyor.

BU İPHONE TAMAMEN ALTINDAN: FİYATI 445 BİN LİRA

Londra merkezli şirket, gösterişli Total Gold modelinin, özellikle lüksünden vazgeçmeyen akıllı telefon kullanıcıları için tasarlanmış 'nefis bir mücevher' olduğunu açıkladı.

Caviar'ın web sitesinde yapılan açıklamada, "Altın üzerine, zarif sanatsal gravür ve barok tarzda zengin bir süsleme, lüksü ve bireyselliği bir araya getiriyor. Altın, sahibinin üstünlüğünü, yüksek statüsünü ve kararlı doğasını sembolize eder" denildi.

TÜRKİYE'DE 11 BİN LİRAYI GÖZDEN ÇIKARMAK GEREKİYOR

Diğer taraftan, iPhone 13 modelleri Türkiye'de geçen hafta itibariyle satışa çıktı. Ülkemizde iPhone 13 Mini'nin fiyatı 10 bin 999 TL'den, iPhone 13'ün fiyatı 11 bin 999 TL'den, i iPhone 13 Pro'nun başlangıç fiyatı 15 bin 999 TL'den ve iPhone 13 Pro Max'in fiyatı 17 bin 999 TL'den başlıyor.

Ancak, Caviar'ın Total Gold serisi, yalnızca iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerini içeriyor. Total Gold'ın dışınd şirketin yine lüks mücevher ve değerli metallerle tasarlanan başka iPhone 13 serileri de bulunuyor.

BU İPHONE TAMAMEN ALTINDAN: FİYATI 445 BİN LİRA

Bu tasarımlar arasında "'Altın Timsah", "Yat Kulübü", "Green Tourbillon", "Musk be on Mars", "Zeytin Işınları", "Ay ve Güneş"' ve Rusya'daki kutsal binadan adını alan 'Kurtarıcı İsa Katedrali' yer alıyor.

"MUSK, MARS'TA OLMALI"

"Musk be on Mars" adlı tasarım, SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ın Kızıl Gezegen'e ulaşmak için devam eden çalışmalarına atıfta bulunuyor.