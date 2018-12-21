Tamamlanmadan istihdam sağladı

Toplam bin 12 kişiye iş imkanı sunacak SÜTAŞ yatırımı tamamlanmadan istihdam sağlamaya başladı. SÜTAŞ Bingöl Entegre Tesisleri İnsan Kaynakları ve İç Hizmetler Proje Koordinatörü Çetin Atala “Kalifiye personel ihtiyacını karşılamak amacıyla 52 personel almış bulunmaktayız. Bu personeli Karacabey ve Aksaray’daki fabrikalarda yetiştiriyoruz. Ayrıca 32 kişilik teknik personel alımı için de İŞKUR üzerinden talepte bulunduk” dedi.

FABRİKANIN YÜZDE 50’Sİ BİTTİ

“Süt fabrikası inşaatı yüzde 50 tamamlandı. Süt fabrikasıyla ilgili yardımcı işletmelerin iç bölümlerine kış boyunca devam edeceğiz. Önümüzdeki sene inşallah yaza doğru fabrikanın makine tesisatını SÜTAŞ yetkililerine teslim etmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullanan Dinç, bu komplekste süt fabrikası, yem fabrikası, arıtma ve bio gaz tesisi ile çiftliklerin bulunduğunu aktardı. Yem fabrikasının su basman, bio gaz ve arıtma tesisinin ise temel atma seviyesinde olduğunu ifade eden Dinç, iklim şartları doğrultusunda inşa çalışmalarının hızla süreceğini kaydetti.