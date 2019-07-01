Dev projede flaş gelişme! Avrupa için hazır

29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,695
  • 6,4559
  • 254.139
  • 99.215
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

TANAP, Avrupa'ya gaz vermek için hazır

Güney Gaz Koridoru'nun en uzun halkası olan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'nın, (TANAP) 1 Temmuz itibarıyla Azerbaycan gazını Avrupa'ya iletebilecek duruma geldiği bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TANAP'ta yapılan açıklamaya göre, Ardahan'ın Posof ilçesinden Türkiye'ye giriş yapan ve 20 il, 67 ilçe ile 600 köyden geçtikten sonra Edirne'nin İpsala ilçesinden Avrupa'ya bağlanan bin 850 kilometrelik boru hattı tamamlandı.

TANAP, 1 Temmuz itibarıyla Azerbaycan'ın Şah Deniz-2 sahasından çıkan doğal gazı Türkiye-Yunanistan sınırında Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı'na (TAP) vermeye hazır hale geldi. TAP'ın tamamlanmasının ardından, Azerbaycan gazı gelecek yıldan itibaren Avrupa pazarlarına ulaşacak.

Böylece, Türkiye-Yunanistan sınırında TAP ile birleşen TANAP, Türkiye, Orta Doğu ve Avrupa'nın en uzun ve en geniş çaplı doğal gaz boru hattı unvanına sahip oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev de TANAP'tan Türkiye’ye ilk gaz sevkiyatının geçen yıl başlatıldığını hatırlatarak, "Bugün ise TANAP artık Avrupa’ya da doğal gazın teslim edilmesi için hazır vaziyettedir ve yalnızca TAP'daki çalışmaların tamamlanması beklenmektedir. Azerbaycan bugün bütün dünyaya tekrar göstermiştir ki; biz sadece yurt içinde değil, yurt dışında da büyük projeleri zamanında ve yüksek verimlilikle gerçekleştirme konusunda son derece başarılıyız." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 7 milyar dolar yatırımla tamamlanan TANAP'tan Türkiye'ye ticari gaz akışı 30 Haziran 2018'de başlamıştı.

TANAP'ta, SOCAR ve Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı'nın ortak girişimi olan Güney Gaz Koridoru AŞ'nin yüzde 51, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin yüzde 30, BP'nin yüzde 12 ve SOCAR Türkiye Enerji AŞ'nin de yüzde 7 hissesi bulunuyor.

Bakan Soylu kirli tezgahlarını ifşa etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Dev projede flaş gelişme! Avrupa için hazır

Dev projede flaş gelişme! Avrupa için hazır

Terör örgütüne bir darbe daha

Terör örgütüne bir darbe daha

Şifalı olduğuna inanılıyor... Kilometrelerce yol geliyorlar

Şifalı olduğuna inanılıyor... Kilometrelerce yol geliyorlar

Beşiktaş’ın Visca planı

Beşiktaş’ın Visca planı

Ünlü iş adamı, karısını vurup intihar etti

Ünlü iş adamı, karısını vurup intihar etti

Başkan Erdoğan konuşurken Prens kaçacak yer aradı

Başkan Erdoğan konuşurken Prens kaçacak yer aradı

Diyanet açıkladı! Kurban kesim bedelleri belli oldu

Diyanet açıkladı! Kurban kesim bedelleri belli oldu

Yargıtay'dan emsal karar: Nafakaya vicdan kriteri

Yargıtay'dan emsal karar: Nafakaya vicdan kriteri
 

POPÜLER HABERLER

Afganistan´ın başkenti Kabil´de terör saldırısı

Afganistan´ın başkenti Kabil´de terör saldırısı

Bu şartlara dikkat etmeden kurban almayın

Bu şartlara dikkat etmeden kurban almayın

KKTC'de büyük panik: Düşen cismin ne olduğu ortaya çıktı

KKTC'de büyük panik: Düşen cismin ne olduğu ortaya çıktı

800 bin kişi ziyaret etti, ARMY-2019...

800 bin kişi ziyaret etti, ARMY-2019...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA