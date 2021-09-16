TAP ile Azerbaycan'dan Avrupa'ya taşınan gaz 5 milyar metreküpe ulaştı

AA 16 Eylül 2021 Perşembe 12:31 - Güncelleme: 16 Eylül 2021 Perşembe 12:32

TAP'ın açıklamasına göre, Güney Gaz Koridorunun Avrupa kısmını oluşturan TAP'ın yıllık 10 milyar metreküp gaz taşıma kapasitesi bulunuyor.

Azerbaycan gazını tarihte ilk kez direkt boru hattı bağlantısıyla Avrupa piyasasına ulaştıran ve geçen yıl sonunda faaliyete geçen TAP ile taşınan gaz miktarı 5 milyar metreküpe ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAP Genel Müdürü Luca Schieppati, TAP'ın güvenilir bir sisteme sahip olduğunu belirterek, "Bu önemli eşiğe ulaşmaktan dolayı mutluyuz. Enerji güvenliği ve kaynak çeşitliliğine katkı sunmasının yanı sıra TAP özellikle Güneydoğu Avrupa'da enerji dönüşümünü de destekliyor. Uzun vadeli vizyonumuz kapsamında, TAP hidrojen gibi karbon nötr kaynakları da taşıyarak emisyonların düşürülmesine ve Avrupa Birliğinin hedeflerine katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Yıllık doğal gaz taşıma kapasitesi 20 milyar metreküpe kadar çıkabilecek şekilde tasarlanan boru hattı, Türkiye-Yunanistan sınırında Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) ile birleşiyor. Uzunluğu 878 kilometreyi bulan hat, Yunanistan, Karadağ ve Adriyatik Denizi'ni geçerek İtalya'ya ulaşıyor.

TAP'ın yüzde 20'şer hissesini BP, SOCAR ve Snam elinde bulundururken, Fluxys yüzde 19, Enagas yüzde 16 ve Axpo da yüzde 5'lik paya sahip.