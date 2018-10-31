Tapu harcı indirimi uzatıldı mı? Konutta yüzde 8 KDV ne zaman bitecek? Tapu harcı hesaplama nasıl yapılır? Tapu işlemleri, gerekli belgeler ve örnek hesaplama nasıl? soruların yanıtları merak konusu oldu. Tapu harcı indirimi için inşaat müteahhitlerinin beklediği gelişme, 31 Ekim Çarşamba günü mesai bitimine doğru Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklandı. Vergi Denetim Kurulu Strateji Değerlendirme toplantısında açıklama yapan Bakan Albayrak, konutta tapu Harcı indiriminin yıl sonuna kadar devam edeceğini duyurdu. Konut alımlarında 2016 ve 2017'de uygulanan KDV ve tapu harcı indirimleri Resmî Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu kararına göre 5 Mayıs ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasındaki dönemde de geçerli olup, 150 m2'den büyük konut teslimlerindeki yüzde 18 olan KDV oranı yüzde 8'e, tapu harç oranı da aynı dönemde yüzde 4'ten yüzde 3'e düşürülmüştür. Bu indirimli oranlar sadece konut ve işyeri alımlarında geçerli olacak, arsa ve arazi alımlarında ise geçerli olmayacaktır. Detaylar star.com.tr'de.

Konut veya iş yeri satın almak isteyen vatandaşların en büyük sorusu, tapu harcının ne kadar olacağıdır. Bir konutun veya iş yerinin tapusunu üzerine geçirmek istenirken hem alıcı hem de satıcı tarafından tapu harcı ödenmektedir.



Bir gayrimenkulün tapusunu üzerine almak için hem alıcı hem de satıcı tarafından tapuya harç ödenir. Alıcı ve satıcının ayrı ayrı ödediği tapu harcı alacağınız gayrimenkulün satış bedeline göre belirlenir. Ayrıca tapu harç oranı her yıl zamlanır. 2018 yılı içerisinde tapu harcı ödemeniz gerekirse sizden binde 20 oranında harç tahsil edilecek. Aynı oranda alıcı ya da satıcıdan da binde 20 oranında tapu harcı alınacak. Tapu harcı ile beraber Tapu Kadastro Müdürlüğü tarafından döner sermaye için de ödeme talep edebilir. Tapu işlemlerini hızlandırmak için vaktinde Tapu Müdürlüğü'nde olmayı ve harcı zamanında yatırmanın önemli olduğunu unutmayın.

Tapu harcı indirimi ile KDV oranlarında gerçekleştirilen indirim, 2018 yılının sonuna kadar devam edecek. Geçtiğimiz mayıs ayında konut satışlarında getirilen ve sadece konut satışını kapsayan tapu harcı indirimi, yüzde 18 olan KDV oranını yüzde 8'e indirmişti. Vergi Denetim Kurulu Strateji Değerlendirme toplantısında açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, konuyla ilgili detayları açıkladı.



Bakan Albayrak KDV indirimi açıklamasında şu ifadelere yer verdi;



* Konut satışlarında KDV oranlarında yüzde 18'den 8'e indirim uygulaması devam edecek. 31 Ekim'de bitiyordu, 1 Kasım itibariyle yıl sonuna kadar devam edecek.



* Tapu harçlarının yüzde 4'den 3'e indirilmesi de yıl sonuna kadar devam edecek.



İMSİAD UZATILMASI ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU



İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (İMSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Andıç, 31 Ekimde sona erecek tapu işlemlerinde uygulanan harç ve KDV indiriminin uzatılması için çağrıda bulunmuştu.

MSİAD Başkanı Mustafa Andıç, yaptığı açıklamada, Bilindiği gibi 31 Ekim tarihine kadar konut teslimlerinde yüzde 18 olarak uygulanan KDV oranı yüzde 8, binde 20 olarak uygulanan tapu harcı da binde 15 olarak uygulanıyordu. 31 Ekim sonrası da bu oranların değiştirilmemesi ve bu şekilde uygulamaya devam edilmesi sektör için oldukça önemlidir. Özellikle konut kredilerindeki artışlar, kredili konut satışlarını çok ciddi oranda düşürdü ve inşaat sektöründeki firmalar satışların azlığından muzdarip durumda. Vergi oranlarının bu ortamda yükseltilmesi, sıkıntıda olan sektöre hepten köstek olacaktır dedi.



Ülke ekonomisinin ve özelde de inşaat sektörünün içinde bulunduğu durumun dikkate alınmasını öneren Andıç, konut teslimlerinde yüzde 18 ve tapu harcında da binde 20 olan, ancak Mart ayından itibaren yüzde 8 ve binde 15 olarak uygulanan oranların, son gün olan 31 Ekim’den sonra da devam etmesini önerdi. Andıç, "Özellikle konut faizlerindeki artışın etkisi ile konut satışları çok ciddi şekilde düşmüş durumdayken KDV oranlarını artırmak sıkıntıda olan sektörü daha da olumsuz etkileyecektir diye konuştu. Andıç, Bakanlar Kurulunun 31 Ekim sonrasında da düşük oranların uygulanması yönünde yetkisini kullanması önerisinde bulundu.





TAPU HARCI NEDİR?



Tapu harcı, tapu ile ilgili işlemlerinize karşılık devletin verdiği hizmet için aldığı ödemedir. Tapu harcı oranları her yıl yasalara göre belirlenir.



TAPU HARCI NASIL HESAPLANIR? (ÖRNEK HESAPLAMA)



Tapu harcı oranı, 2018 yılında alıcı ve satıcı için binde 20 oranında hesaplanıyor ve ödeniyor.



Buna göre örnekle hesaplarsak; 400 bin liralık bir ev aldığınızı varsayalım. 400 bin liranın binde 20’si 8.000 TL’dir. Yani bu orana denk gelen 8 bin TL’yi hem alıcı hem de satıcı ayrı ayrı ödüyor.



TAPU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR VE BAŞVURU İŞLEMLERİ



Tapu işlemleri için önceden Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nden randevu almalısınız. Mal sahibi ve alıcı TC. kimlikleri ve tapu ile müdürlüğe başvurup randevuyu alabilir. Tapu işlemleri sırasında eğer alıcı iseniz deprem sigortasını da yanınızda bulundurmayı unutmayın. Daha sonra mesajla randevu günü saati bildirilir. Randevu günü gidilen müdürlükte ön başvuru odasında istem belgesi işlemi başlatılır ve tapu memuru tarafından yapılan işlem sonucunda cep telefonuna mesaj gönderilir ve bu süreçte tapu harcı ödenmelidir. Harç ödendikten sonra alıcı ve satıcı harç makbuzunu müdürlüğe teslim edip tekrar beklemeye alınır. İnceleme işlemlerini bitiren tapu memuru sıra geldiğinde alıcı ve satıcıyı imza için içeri çağırır. Tapu memuru tapuda yazan bilgileri sözlü olarak da teyit eder. İmzadan sonra son işlem ise tapunun basılmasıdır. Kısa sürede basılan tapu aynı gün içinde alıcıya teslim edilir.



TAPU HARCI HANGİ BANKALARA NASIL ÖDENİR?



Tapu harcı için Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıf Bank öncelikli tercih edilecek bankalardır. Ödeme banka şubesinin içinden değil ATM'den yapılır. Tapu Müdürlüğü'ne verilen başvuru istem belgesindeki numarayla, kişinin TC. kimlik numarası ve telefon numarası gibi bilgiler kullanılarak ödeme yapılır. ATM'de tapu işlemleri şifresiz olarak yapılır. Ödemeyi tercih ettiğiniz bankanın ATM şubesine giriş yapıp tapu işlemleri tercih edildikten sonra ATM size adım adım yardımcı oluyor. Herhangi bir sorun yaşadığınızda banka personelinden yardım istemeyi ihmal etmeyin. Yoğunluk nedeniyle sistemde aksamalar olabilir.