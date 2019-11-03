Tapuda düşük beyana son

Yasal düzenlemeyle tapu harcı için vatandaşın değil Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü veya özel eksperler tarafından belirlenen gerçek değer esas alınacak. Mevcut uygulamaya göre kişinin beyanı ve rayiç bedel esas alınıyordu. Bu nedenle 500 bin liralık ev alan kişi 300 bin lira beyanda bulunarak daha az tapu harcı ödeniyordu. Normal şartlarda toplam (alıcı ve satıcı eşit) 15 bin liralık tapu harcı ödenmesi gerekirken aynı ev için düşük bedel nedeniyle ödenen tapu harcı 9 bin lirada kalıyordu. Yasal düzenlemeyle tapu harcı gerçek değerden yatacağı için düşük beyan sona erecek.

KURUM: ADALETSİZLİK BİTECEK

ATO Congresium’da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’nı ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da bu konuya dikkat çekerek “Gerçek değer üzerinden tapu devrinin yapılması sağlanacak. Bugün piyasada vatandaşımız konutu kaç liradan alıp satıyorsa, aynı değerden de tapuda bedelini göstersin. Düzenleme buna ilişkindir. Şu an haksız bir rekabet söz konusu. Konutunu 300 bin liraya satan vatandaşımız, emlak rayiç değeri, beyan değeri ne ise onu gösterebiliyor. Tabii göstermeyen vatandaşlarımız da var. Bu sayede ortadaki adaletsizliği, haksızlığı gidermiş olacağız” dedi.

Akıllı göz ile kaçak yapıya anında tespit

Kurum ATO Congresium’da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’nda stantları ziyaret etti. Kurum, bakanlık standında sanal gerçeklik gözlüğüyle incelediği projeye ilişkin de bilgi vererek, “Türkiye’deki 16 milyon yapıyı üç boyutlu olarak ayağa kaldırdık. Hem eş yükselti eğrileri hem arazisinin yükseltileri, binaların oturum alanları, kat yükseklikleri artık elimizde dijital olarak mevcut. Bu bilgiler sayesinde artık bundan sonraki süreçte ‘akıllı göz’ diyeceğimiz sistemlerle birlikte kaçak yapılaşmaya ilişkin ciddi bir adım atacağız. Yapılan kaçak yapıları anında tespit etmek suretiyle de gerekli cezai işlemleri yapacağımız çok önemli bir düzenleme olacak.” ifadelerini kullandı.