Tarih belli oldu! Havacılıkta 'yeşil enerji' dönemi: Türkiye'de üretilecek

Türkiye, havacılıkta 'sürdürülebilir enerji' dönemini başlatıyor. Uçaklar 2025'den itibaren sürdürülebilir yakıt kullanacak. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), ulusal ve uluslararası havacılık faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltımı için kullanılacak sürdürülebilir havacılık yakıtların standartlarını ve kullanımını belirlemek amacıyla Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı Talimatı taslağı hazırlayarak sektörün görüşüne sundu.

O UÇAKLAR DÜZENLEME DIŞI

Yeni Şafak'ın haberine göre, taslak çalışmaya göre, insani yardım, tıbbi ve yangın söndürme amaçlı uçuşlar bu düzenlemenin dışında tutulacak. Diğer tüm uçaklar için sürdürülebilir havacılık yakıtlarının kullanımı zorunlu olacak. Depodaki sürdürülebilir yakıtın oranı her geçen yıl kademeli olarak artırılacak. Tüm uçak işleticileri, uluslararası Türkiye kalkışlı uçuşlarda jet yakıtında 2025 ve 2026 yılları için yüzde 1, 2027 yılı için yüzde 2, 2028 yılı için yüzde 3, 2029 yılı için yüzde 4, 2030 yılı için yüzde 5 sürdürülebilir havacılık yakıtı karışımı kullanmak zorunda olacak.

YAKIT ÜRETİMİNDE YERLİLİK ESAS

Öte yandan, sürdürülebilir yakıtta yerlilik esas alınacak. Bu kapsamda üretim yapan rafineriler, yalnızca Türkiye sınırları içerisinde yetişen bir ham madde veya Türkiye'den toplanan atıklar ile üretilen sürdürülebilir havacılık yakıtlarının satışını yapacak. Ayrıca uçaklarda kullanılacak sürdürülebilir havacılık yakıtları, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü tarafından belirlenen güncel standart ve gereklilikleri sağlanmak zorunda olacak. Uçak işleticileri ve yakıt tedarikçileri, sürdürülebilir yakıt ile alakalı standart ve gereklilikleri sağladığını düzenli aralıklarla kontrol edecek ve ilgili dokümanların kopyalarını arşivlerinde tutacak. Uçak işleticisi, yakıt sevkiyatçısı, yakıt tedarikçisi, yakıt harmanlayıcısı ve ara alıcı, SHGM tarafından denetlenecek. Ulusal uçuşlar için doğrulama işlemi yapacak doğrulayıcı kuruluş, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından ulusal uçuşlara yönelik sera gazı doğrulaması için akredite edilecek.

SÜRDÜRÜLEBİLİR YAKIT NEDİR?

Sürdürülebilir yakıt, fosil jet yakıtlarının temiz içerikli bir alternatifi olarak ön plana çıkıyor. SAF petrolden rafine edilmek yerine biyolojik kökenli atık yağlar, tarım kalıntıları veya fosil olmayan karbondioksit gibi sürdürülebilir kaynaklardan üretiliyor.