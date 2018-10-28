Tarihi açılışa tüm dünya şahit olacak
İstanbul Yeni Havalimanı’nın ilk fazı, Cumhuriyet’in kuruluş yıl dönümünde tüm ihtişamıyla kapılarını açacak. Erdoğan, yarınki tarihi açılışı 10 devlet başkanı, 2 başbakan olmak üzere 50’yi aşkın üst düzey konuğun şahitliğinde yapacak.
Tüm dünya, Türkiye’nin 2023 hedeflerine adım adım ilerleyişine yarın düzenlenecek tarihi törenle şahit olacak. Limak/Kolin/Cengiz/Mapa/Kalyon Ortak Girişim Grubu’nca yapılan İstanbul Yeni Havalimanı’nın ilk fazı, Cumhuriyet’in kuruluş yıl dönümünde açılacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’ndaki tarihi tören öncesi hazırlıklar son aşamaya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günü açılışı dünyanın dört bir yanından gelecek konukların şahitliğinde yapacak. Açılış törenine çok sayıda devlet başkanı ve başbakan katılacak. Katılımı kesinleşenler arasında 10 devlet başkanı ve iki başbakanın da aralarında olduğu toplam 17 resmi temsilci bulunuyor. Açılışta, ayrıca birçok ülkenin ulaştırma bakanları ile konuk devlet ve hükümet başkanlarına eşlik edecek dışişleri bakanları da yer alacak. Tören için gelişini teyit eden üst düzey konuk sayısı ise 50’yi geçti.
DÜNYA İZLEYECEK
Açılış töreni canlı yayınlarla dünyanın dört bir yanından da takip edilecek. Yıllık 90 milyon yolcu kapasiteli havalimanının ilk fazının açılış töreni, 29 Ekim’de saat 16.00’da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın konseriyle başlayacak. Açılış konuşmalarının ardından hizmete açılacak havalimanından ilk sefer, THY tarafından Boeing 777 ile 31 Ekim’de Ankara’ya düzenlenecek. İlk etabı hizmete açıldığında günlük 5’er kalkış ve inişin olacağı havalimanından, 1 Kasım’da Antalya, 2 Kasım’da da İzmir’e uçak seferi yapılacak. THY buradan yurt dışına ilk uçuşunu 1 Kasım’da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Ercan Havalimanı’na yapacak. Azerbeycan’ın Bakü Haydar Aliyev Havalimanı’na ilk uçuş ise 8 Kasım’da gerçekleştirilecek. Bu arada Kuzey Marmara Otoyolu’nun, İstanbul Yeni Havalimanı’na ulaşımı sağlayacak yollar arasında yer alan Tayakadın Kavşağı-Odayeri kesimi de 29 Ekim’de trafiğe açılacak.
21 BİN KİŞİ BİLET ALDI
İlk seferler için 21 bini aşkın promosyonlu uçak bileti rezervasyonu yapıldı. Yıl sonuna kadar taşınmanın tamamlanmasının ardından günde 2 bin uçak iniş-kalkış yapabilecek, 350’den fazla destinasyona uçuş olacak. Havalimanı, 250 havayolu şirketine hizmet verecek. Öte yandan, yıl sonuna kadar İstanbul Yeni Havalimanı’ndan şehir merkezine toplu taşıma ücretlerinde yüzde 50 indirime gidilecek, havalimanı otoparkı da ücretsiz kullanılabilecek. Toplamda 76.5 milyon metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen havalimanının ilk fazının açılması için 7.5 milyar Euro’luk yatırım yapıldı. Havalimanının diğer etapları da yolcu artışlarına bağlı olarak 2023’e kadar tamamlanacak. Kamu kaynakları yerine özel sektörün kaynaklarıyla yap-işlet-devret (YİD) modeliyle inşa edilen havalimanı, tamamlandığında 6 bağımsız pisti, yıllık 200 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanı olacak.
Milli gelire % 5 katkı
İyimser ve kötümser senaryolar baz alınarak hazırlanan analizlere göre havalimanının 2025 yılında, doğrudan ve dolaylı olarak sağlayacağı istihdamın 225 bin kişiye ulaşacağı öngörülüyor. Havalimanının etkisiyle artacak ilave hane halkı gelirinin, 4.4 milyar dolara ve Türkiye’nin ulusal ekonomisine katkısının da milli gelirin yaklaşık yüzde 4.9 seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor. Bu ise yaklaşık 73 milyar TL’ye tekabül ediyor. Ayrıca ekosistemin oluşturduğu ilave hane halkı gelirinin ise 7.8 milyar TL olacağı öngörülüyor. Turizm sektöründe yapılan kişi başı harcamanın 700 dolardan yüksek olduğu düşünüldüğünde, bunların sadece yüzde 10’unun ülkeyi turist niteliğinde ziyareti söz konusu olsa bile, ülke ekonomisine katkısının ise 7 milyar dolar olması bekleniyor.
11 alanda dünya rekoru
Cumhuriyetin 100. yılına 5 kala açılacak olan İstanbul’un üçüncü havalimanı rekor üstüne rekor kıracak. Havalimanı, Yıllık 200 milyon yolcu kapasitesi, günlük 3 bin 500 iniş-kalkış, 42 ayda tamamlanması, 100 bin metrekarelik yaşam alanı, 25 bin araçlık otopark, 42 kilometrelik bagaj sistemi, 143 yolcu köprüsü, 73 milyar liralık ekonomik katkısı, 225 bin kişiye istihdam, 5.5 milyon tonluk kargo kapasitesi ve 62 kilometrelik güvenlik çemberiyle 11 alanda ilke imza atıyor.
Bagaj bekleme süresi kısalıyor
Havaalanında “Bagajım kayboldu” derdi sona erecek. 42 kilometrelik bagaj sistemi ile yolcuların havalimanında bavul bekleme sürelerini minimuma indirecek. 42 kilometrelik uzunluk Taksim’den Tuzla’ya kadar olan bir mesafeye denk geliyor. Bu sistemin kurulumu için 3 bin 300 ton çelik, 650 kilometre kablolama yapıldı. 170 adet özel mikro işlemci bazlı akıllı cihazlarla bagaj ayrıştırmaları ve stoklamaları gerçekleştirilecek. Saatte 30 bin adet bagajı işlenebilecek.
KATILMASI KESİNLEŞEN KONUKLAR
Arnavutluk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ilir Meta.
Katar Devleti Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al-Thani.
Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sooronbay Jeenbekov.
Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı.
Makedonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Prof. Gjorge Ivanov.
Moldova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Igor Dodon.
Pakistan İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dr. Arif Alvi.
Sırbistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic.
Sudan Cumhurbaşkanı Feldmareşal Omar Hassan Ahmad Al Bashir.
Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı (Başbakan) Dr. Denis Zvizdic.
Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov.
Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Altyapı Bakanı Alenka Bratusek.
Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani (Heyet başkanı).
İran Dışişleri Bakanı Dr. Muhammed Cevad Zarif (Heyet başkanı).
Moldova Cumhuriyeti Gagauz Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah.
Nefes kesen gösteri
Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları, açılış öncesi akrobasi gösterisi yaptı. Havada seri hareketlerle manevra yapan pilotlar, izleyenlerin adeta nefeslerini kesti. Yaklaşık 40 dakika süren gösteriyi havalimanı şantiyesinde çalışanlar cep telefonlarıyla kaydetti.
RAKAMLARLA 3. HAVALİMANI
Toplam 76.5 milyon metrekare alana kuruldu.
İlk etabı Atatürk Havalimanı’nın 3 katı büyüklüğünde olacak.
İlk açılışta 90 bin yolcu kapasiteli olacak. 2023’te projenin tamamı bitiğinde 200 milyon yolcuya hizmet verilecek.
Günlük toplam uçak hareket kapasitesi 3 bin 500 olacak.
350’den fazla destinasyona uçuş gerçekleşecek.
250 havayolu şirketine hizmet verecek. 500 uçak kapasitesine sahip olacak.
6 pist bulunacak.
İlk fazda 143 yolcu köprüsü hizmet verecek.
10 milyar Euro’ya mal olacak.
Yapımında 10 bin kişi çalıştı.
Hizmete girdikten sonra havalimanını işleten şirket 25 yılda devlete 25 milyar Euro kira ödeyecek.
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