Tarihi açılışa tüm dünya şahit olacak

Tüm dünya, Türkiye’nin 2023 hedeflerine adım adım ilerleyişine yarın düzenlenecek tarihi törenle şahit olacak. Limak/Kolin/Cengiz/Mapa/Kalyon Ortak Girişim Grubu’nca yapılan İstanbul Yeni Havalimanı’nın ilk fazı, Cumhuriyet’in kuruluş yıl dönümünde açılacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’ndaki tarihi tören öncesi hazırlıklar son aşamaya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günü açılışı dünyanın dört bir yanından gelecek konukların şahitliğinde yapacak. Açılış törenine çok sayıda devlet başkanı ve başbakan katılacak. Katılımı kesinleşenler arasında 10 devlet başkanı ve iki başbakanın da aralarında olduğu toplam 17 resmi temsilci bulunuyor. Açılışta, ayrıca birçok ülkenin ulaştırma bakanları ile konuk devlet ve hükümet başkanlarına eşlik edecek dışişleri bakanları da yer alacak. Tören için gelişini teyit eden üst düzey konuk sayısı ise 50’yi geçti.

DÜNYA İZLEYECEK

Açılış töreni canlı yayınlarla dünyanın dört bir yanından da takip edilecek. Yıllık 90 milyon yolcu kapasiteli havalimanının ilk fazının açılış töreni, 29 Ekim’de saat 16.00’da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın konseriyle başlayacak. Açılış konuşmalarının ardından hizmete açılacak havalimanından ilk sefer, THY tarafından Boeing 777 ile 31 Ekim’de Ankara’ya düzenlenecek. İlk etabı hizmete açıldığında günlük 5’er kalkış ve inişin olacağı havalimanından, 1 Kasım’da Antalya, 2 Kasım’da da İzmir’e uçak seferi yapılacak. THY buradan yurt dışına ilk uçuşunu 1 Kasım’da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Ercan Havalimanı’na yapacak. Azerbeycan’ın Bakü Haydar Aliyev Havalimanı’na ilk uçuş ise 8 Kasım’da gerçekleştirilecek. Bu arada Kuzey Marmara Otoyolu’nun, İstanbul Yeni Havalimanı’na ulaşımı sağlayacak yollar arasında yer alan Tayakadın Kavşağı-Odayeri kesimi de 29 Ekim’de trafiğe açılacak.

21 BİN KİŞİ BİLET ALDI

İlk seferler için 21 bini aşkın promosyonlu uçak bileti rezervasyonu yapıldı. Yıl sonuna kadar taşınmanın tamamlanmasının ardından günde 2 bin uçak iniş-kalkış yapabilecek, 350’den fazla destinasyona uçuş olacak. Havalimanı, 250 havayolu şirketine hizmet verecek. Öte yandan, yıl sonuna kadar İstanbul Yeni Havalimanı’ndan şehir merkezine toplu taşıma ücretlerinde yüzde 50 indirime gidilecek, havalimanı otoparkı da ücretsiz kullanılabilecek. Toplamda 76.5 milyon metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen havalimanının ilk fazının açılması için 7.5 milyar Euro’luk yatırım yapıldı. Havalimanının diğer etapları da yolcu artışlarına bağlı olarak 2023’e kadar tamamlanacak. Kamu kaynakları yerine özel sektörün kaynaklarıyla yap-işlet-devret (YİD) modeliyle inşa edilen havalimanı, tamamlandığında 6 bağımsız pisti, yıllık 200 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanı olacak.