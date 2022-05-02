Tarihi adım! Petrol ve doğal gaz bağımlılığından tamamen kurtulma hamlesi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırılarının ardından adeta yağmur gibi gelen Batı yaptırımları, Moskova'nın en güçlü kartı olan petrol ve gazı da vuracak.



Rus petrol ve gazına bağımlı Batı ülkeleri, yeni eylem planlarını hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Ayak direten Almanya, Rusya'dan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaş hazinesine milyarlarca avro değerindeki enerji ithalatını kesmesi için Ukrayna ve Avrupa'daki diğer ülkelerden güçlü bir baskısı altında.

Ekonomi ve İklim Bakanı Robert Habeck Pazar günü yaptığı açıklamada, Avrupa'nın en büyük ekonomisinin Rusya'nın enerji ithalatındaki payını petrol için %12, kömür için %8 ve doğal gaz için %35'e düşürdüğünü söyledi.

PETROL İÇİN KRİTİK TARİH! GAZ İÇİN DURUM DAHA KARMAŞIK

Habeck yaptığı açıklamada, "Attığımız tüm bu adımlar, tüm aktörlerin muazzam bir ortak çabasını gerektiriyor ve aynı zamanda hem ekonomi hem de tüketiciler tarafından hissedilen maliyetler anlamına geliyor. Ama artık Rusya tarafından şantaja maruz kalmak istemiyorsak bunlar gerekli." dedi.

Açıklama, Ağustos ayından itibaren Rusya'dan kömür ithalatını yasaklama kararının ardından tüm Avrupa Birliği'nin Rus petrolüne ambargo koymayı düşünmesiyle geldi. Blok, Rusya'ya petrol ve doğal gaz için günde 850 milyon dolar ödüyor ve Almanya, Rusya'nın en büyük enerji ithalatçılarından biri.

Habeck, Almanya'nın nispeten kısa bir sürede diğer ülkelerden petrol ve kömür ithalatına geçmeyi başardığını, bunun da Rus ham petrol ithalatına olan bağımlılığın yaz sonuna kadar sona ermesinin artık gerçekçi olduğu anlamına geldiğini söyledi.

Öte yandan Almanların Rus doğal gazından vazgeçmesi oldukça zor görünüyor.

DOĞAL GAZ İÇİN PLANLAR

Almanya, Rus ithalatını daha da azaltmak için sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) için Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi inşasını hızlandırmayı planlıyor. Enerji ve İklim Bakanlığı, Almanya'nın birkaç yüzer ünitesini, bu yıl veya önümüzdeki yıla kadar erken bir tarihte faaliyete geçirmeyi hedeflediğini duyurdu.

Bakanlığa göre, bu yakın zaman çizelgesi, tüm katılımcıların büyük gayretini istiyor.

Almanya, AB'nin Rus doğal gazını boykot çağrılarına direndi. Ayrıca geçen hafta Moskova'nın, Rusya'nın doğal gazı ruble olarak ödeme taleplerini reddetmesinin ardından Polonya ve Bulgaristan'a gaz arzını derhal durdurmasını endişeyle izledi. Avrupalı yetkililer, Rusya'nın bu hamlelerini "enerji şantajı" olarak nitelendirdi.

Almanya Merkez Bankası, Rus gazının tamamen kesilmesinin, yüzde 5 puanlık ekonomik üretim kaybı ve daha yüksek enflasyon anlamına gelebileceğini söyledi.

Star Gazete