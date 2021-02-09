Tarihi keşif sonrası Türkiye'den yerinde adım! El sıkışıldı

09 Şubat 2021 Salı 12:07 - Güncelleme: 09 Şubat 2021 Salı 12:07

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Karadeniz'de Sakarya sahasında Tuna-1 kuyusunda, 405 milyar metreküp doğal gazın keşfetti. Tuna-1'in ardından Türkali-1 kuyusunda 75 gün süren sondaj yapıldı. Bu kuyuda, kısa süre önce sondaj tamamlandı, analizler devam ediyor. Sırada, Türkali-2 kuyusu var. Fatih sondaj gemisi, Türkali-2 kuyusuna ulaştı. Sondajın eli kulağında olduğu belirtiliyor.

DÖRDÜNCÜ GEMİ İÇİN EL SIKIŞILDI

Petrol sektörü kulislerinde, açık denizde petrol ve gaz aramalarıyla ilgili bir gelişme daha konuşuluyor. Buna göre TPAO, Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin ardından yeni bir sondaj gemisi daha satın aldı. Geminin, Norveç'ten alındığı kaydediliyor.

Habertürk'ün güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre, söz konusu gemi için el sıkışıldı.

GEMİ İÇ DİZAYNI

Geminin, teslim alındıktan sonra bakım ve onarıma alınacağı kaydediliyor. Derin denizde yapılacak sondaj için bazı düzenlemeler gündeme gelecek. Teknolojik donanım yerleştirilecek. Gemiye, satın alma ve dizayn için toplam 100 milyon dolar düzeyinde bir harcama yapılacağı konuşuluyor.