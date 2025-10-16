Ankara ve İslamabad enerji alanında tarihi bir iş birliğine imza attı. TPAO'nun iştiraki olan TPOC, Pakistan'ın verdiği lisanla, Hint Okyanusu'nda Kuzey Indus C açık deniz havzasında petrol ve doğal gaz arayacak. Anlaşmaya göre, petrol ve doğal gaz gelirleri paylaşılacak. TPAO şu anda 7 farklı ülkede toplam 21 proje yürütüyor.

Ankara ve İslamabad arasındaki güçlü diplomatik ilişkiler, enerji sektörüne de taşınıyor. İki ülke enerji alanında tarihi bir iş birliğine imza attı. İmza altına alınan stratejik anlaşma kapsamında, Pakistan Petroleum Limited (PPL), Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet şirketi TPAO'nun iştiraki olan Turkish Petroleum Overseas Company'ye (TPOC) Kuzey Indus C açık deniz havzasında petrol ve doğal gaz arama ve geliştirme lisansı verdi. Anlaşmaya göre, petrol ve doğal gaz gelirleri iki ülke arasında paylaşılacak. TPOC, bölgede yapacağı ilk derin deniz sondaj yatırımlarını 500 milyon ile 1 milyar dolar arasında planlıyor ve bu yatırımın tamamı Ankara tarafından desteklenecek.

ZENGİN KAYNAKLARIYLA BİLİNİYOR

Yeni Şafak'ın haberine göre, Kuzey Indus C havzası zengin hidrokarbon kaynaklarına sahip olması ile biliniyor. Yeni Türk yatırımlarıyla bölgede offshore sondaj kuleleri, boru hatları, rafineriler, LNG sıvılaştırma tesisleri ve benzeri altyapı projeleri hayata geçirilecek. Bu projeler, yalnızca Pakistan ekonomisini güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda binlerce kişiye yüksek maaşlı istihdam da sağlayacak. İş birliği 2030'lu yıllara kadar sürecek ve iki ülke arasındaki enerji ilişkilerini derinleştirecek stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor.

SOMALİ REFERANS OLDU

İki ülke arasında bir süredir devam eden görüşmelerde Türkiye'nin Somali kıyılarında yürüttüğü sismik araştırmalar önemli bir referans noktası oldu. Bu süreçte karşılaşılan en büyük engellerden biri, Batılı petrol devlerinin bölgede kontrolü ellerinde tutma çabası. Türkiye, Pakistan'a sürdürülebilir ve adil bir iş birliği modeli sunarak, her iki ülkenin de enerji alanında maksimum fayda sağlamasını hedefliyor. Küresel enerji piyasasında güçlü oyuncuların etkisine rağmen, Pakistan'ın kendi çıkarlarını koruyarak Türkiye ile ortak bir yol haritası belirlemesi, ülkenin enerji güvenliğini artıracak. Enerji alanındaki bu iş birliği, hem Pakistan'ın enerji ihtiyacına çözüm sunacak hem Türkiye'nin bölgesel enerji diplomasisinde yeni bir sayfa açmasını sağlayacak.

7 ÜLKEDE ARAMA 20 ÜLKEDE İŞ GELİŞTİRME

Türkiye'nin enerji sektöründeki en önemli kamu aktörlerinden biri olan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) şu anda 7 farklı ülkede toplam 21 proje yürütüyor. Bu ülkeler arasında Azerbaycan, Irak, Afganistan, Rusya, Somali, Pakistan ve Macaristan yer alıyor. Projeler, petrol ve doğal gaz arama, üretim ve saha geliştirme gibi alanlarda yoğunlaşıyor. TPAO yalnızca aktif üretim yaptığı ülkelerle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda Afrika'dan Asya'ya 20'den fazla ülkede iş geliştirme faaliyetleri yürütüyor. TPAO'nun iş geliştirme yaptığı ülkeler arasında Venezuela, Fas, Angola, Nijer, Cezayir, Libya, Somali, Pakistan, Türkmenistan, Umman, Endonezya, Azerbaycan, Malezya, Macaristan ve Bulgaristan gibi ülkeler öne çıkıyor.

