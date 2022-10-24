Tarihi projede büyük gün: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'dan başlatıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini Ankara'da başlatacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 500 bin sosyal konut, 1 milyon konut arsası ve 50 bin işyerini kapsayan "İlk Evim İlk İşyerim" projesinde ilk adım atılıyor.

500 bin konutta ilk temel atma töreni yarın Ankara'nın Sincan ilçesindeki Lale Meydanı'nda yapılacak. Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 17 ille eşzamanlı olarak canlı yayın bağlantılarıyla temel atma törenlerini gerçekleştirecek.

BAKAN KURUM'DAN DAVET

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Cumhurbaşkanımızla 'İlk Evim İlk İşyerim' projemizde 17 ilimizde 5 bin 615 konutun ilk temellerini atıyoruz" bilgisini verdi.

Kurum, "İlk Evim İlk İşyerim" projesinin 25 Ekim'de Ankara Sincan'daki ilk temel atma törenine vatandaşları davet etti. Bakan Kurum, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm hemşerilerimizi başkentimize bekliyoruz. Bu heyecanı hep birlikte yaşayalım" ifadelerini kullandı.

17 İLDE TEMEL ATILIYOR

Bakanlık açıklamasında hangi ilde ne kadar konutun temelinin atılacağına ilişkin şu bilgilere yer verildi: "Ankara'da 2 bin 171, Zonguldak'ta 595, Kırşehir'de 458, Kahramanmaraş'ta 210, Aydın'da 265, Bolu'da 206, Konya'da 206, Afyonkarahisar'da 364, Diyarbakır'da 158, Uşak'ta 158, Erzurum'da 158, Muğla'da 154, Yozgat'ta 141, Manisa'da 78, Amasya'da 87, Tunceli'de 118 ve Elazığ'da 88 konutun temeli atılacak."

900 MİLYARLIK DEV YATIRIM

Açıklamada yaklaşık 900 milyar liralık dev bir yatırım olan "İlk Evim İlk İşyerim" projesinin çarpan etkisiyle 450'den fazla alt sektörü harekete geçirecek olması sebebiyle ekonominin, sanayinin, ticaretin çarklarını da hızlandıracağı kaydedildi.

Projenin 2 trilyon liradan fazla bir ekonomik hareketliliğe yol açacağının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, en az 200 bin yeni istihdam katkısı sağlamasının beklendiği anımsatıldı.

Ayrıca, tüm bunların yanında proje sosyal konutları ve güvenli işyerlerinin bir deprem ülkesi olan Türkiye'nin kentsel dönüşümü noktasında da öncü bir vazife üstleneceği vurgulandı.

7.5 MİLYON BAŞVURU

"İlk evim ilk işyerim" projesine şu ana kadar 7.5 milyonluk başvuru olduğu belirtilen açıklamada, "dev projeyle 500 bin sosyal konut yapılacak.

Vatandaşlar yerel ve yatay mimari, zemin+5 katı geçmeyecek, sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerden yapılmış, yenilenebilir enerji sistemiyle donatılmış konutlara 2 bin 280 lira taksitle sahip olabilecek. projeyle 1 milyon arsa vatandaşa sunulacak.

Arsalar elektrik, su ve stabilize yol altyapıları tamamlanmış, imar planı yapılmış, inşaat yapmaya hazır olarak teslim edilecek. evler müstakil ya da müşterek olarak, 5 katı geçmeyecek şekilde yapılabilecek. TOKİ mimari, mühendislik ve yapım desteği verecek.

1604 liradan başlayan taksitlerle, 10 yılda faizsiz ve sabit fiyatla ödenebilecek. ayrıca bu projeyle TOKİ kuruluşundan bugüne kadar ilk kez küçük ve orta ölçekli sanayicimize işyeri sunuyor.

Bu proje hem vatandaşımızın işyeri sahibi olmasına imkân tanırken hem de istihdama katkı sağlayacak. tamiratla uğraşan küçük işletmelerden oto tamirhanelerine, mobilyacılardan makine üreticilerine kadar onlarca farklı sektörü içinde barındıracak sanayi alanları olacak.

İlk etapta 28 ilimizde 10 bin işyeri, toplamda ise 50 bin işyeri kurulacak" denildi.