Tarihi şok için hazır olun! Dev ekonomi çatırdıyor: 90 bin memur için emir verdiler

Enerji krizi ve yüksek enflasyonun etkisi altında kalan Avrupa'da, ekonomik toparlanma için yollar aranıyor. Bu ülkelerden İngiltere, on binlerce memuru işten atmayı planlıyor.

Perşembe günü kabinede bakanlara hitap eden İngiltere Başbakanı Boris Johnson, hükümet harcamalarını düşürmek için departman sayılarının önemli ölçüde azaltılmasını emretti. Basında çıkan haberlere göre, Başbakan, Whitehall'daki (Devlet binalarının olduğu cadde) beşte birine tekabül eden 90 bin memura kadar işten çıkarma planını anlattı.

Johnson, çalışan sayısını azaltmanın genel halka yardımcı olacak tasarruflar üreteceğini ileri sürdü.

'90 BİN MEMURU İŞTEN ÇIKARIN' EMRİ

Bakanlara bir ay içinde departmanları için işten çıkarma teklifleri hazırlamalarını emreden Johnson, "Yaşam maliyetini azaltmak için hükümetin maliyetini düşürmemiz gerekiyor. Hükümetin vergi mükelleflerinden önceden aldığı her pound, onların kendi öncelikleri, kendi hayatları için harcayabilecekleri paradır." dedi.

Financial Times'a konuşan bir hükümet sözcüsü, "Başbakan ve bakanlar, kamu hizmetinin halka hizmet etme ve hükümetin önceliklerinde ilerlemeyi sağlama konusunda olağanüstü bir iş çıkardığı konusunda netler. Ancak, ülke genelindeki insanlar ve işletmeler artan maliyetlerle karşı karşıya kaldığında, buna itiliyorlar." dedi.

FT, İngiliz hükümetinin söz konusu işten çıkarmalarla, 3,5 milyar sterlin (4 milyar doların üzerinde) tasarruf sağlayacaktır.

TARİHİ ŞOK YAŞAMAYA HAZIR OLUN

Londra, ülkenin giderek artan yaşam maliyeti krizini ele almak için ekonomik büyümeye odaklanma sözü verdi.

Bu ay İngiltere Merkez Bankası, rekor seviyede yüksek enflasyonun devam edeceğini beklediğini ve Britanyalıların tarihi bir şok yaşayacaklarını söyleyerek ciddi bir uyarı yayımladı.

Merkez Bankası ayrıca, yaşam maliyeti krizinin ekonomiyi bu yıl resesyona sokabileceğini söyledi.