Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi kapsamında 17 ilde, 5 bin 615 sosyal konutun ilk temelleri bugün törenle atılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlık ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde 5 bin 615 sosyal konutun ilk temellerinin atılması dolayısıyla Ankara'nın Sincan ilçesinde tören düzenlenecek.

Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

- PROJEYE BAŞVURAN SAYISI 7,5 MİLYONU AŞTI

"İlk Evim İlk İş Yerim" projesine 7,5 milyonu aşkın kişi başvurdu, resmi müracaatları tamamlanan talep sayısı ise 4 milyon 900 bine ulaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "13 Eylül'de müjdemizi verdik. Sadece 40 gün sonra ilk temelleri atıyoruz. 'İlk Evim İlk İş Yerim' projemizde büyük gün." mesajını paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Eylül'de kamuoyuyla paylaştığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin, 81 ilde 500 bin sosyal konut, 1 milyon konut amaçlı arsa, 50 bin iş yeri olarak vatandaşlara sunulacağı aktarıldı. Ayrıca, ilk etapta 250 bin sosyal konut kapsamında Ankara'da 2 bin 171, Kırşehir'de 458, Yozgat'ta 141, Konya'da 206, Kahramanmaraş'ta 210, Diyarbakır'da 158, Elazığ'da 88, Tunceli'de 118, Erzurum'da 158, Amasya'da 87, Bolu'da 206, Zonguldak'ta 595, Afyonkarahisar'da 364, Uşak'ta 158, Manisa'da 78, Aydın'da 265 ve Muğla'da 154 konut olmak üzere 5 bin 615 konutun temelinin atılacağı açıklandı.

'BAŞVURULAR 31 EKİM'E KADAR SÜRECEK'

Açıklamada, projenin diğer detaylarına ilişkin şöyle denildi:

"'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesiyle vatandaşlar; depreme dayanıklı, temelleri sağlam, güvenli konutlarında huzur içerisinde yaşayabilecek. Proje kapsamındaki konutlarda yerel ve yatay mimari tercih edilecek, konutlar 5 katı geçmeyecek şekilde yapılacak. Çevre dostu yapı malzemelerinin kullanılacağı evler sıfır atığa, enerji verimliliğine ve yenilenebilir enerji sistemlerine uyumlu inşa edilecek. Vatandaşlar, 2+1 konutlara 240 ay vade ile aylık 2 bin 280 lira taksitle sahip olabilecek. 3+1 konutlara ise 240 ay vade ile aylık 3 bin 187 lira taksitle erişebilecek. 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesinin ilk etabında yer alan 250 bin sosyal konut için 14 Eylül'de başlayan başvurular, 31 Ekim'e kadar devam edecek. E-devlet üzerinden yapılan başvurular ise 28 Ekim'de sona erecek. Kuralar etaplar halinde, Mart 2023'e kadar çekilmiş olacak."

Sosyal konutlara başvuru sayısının 7,5 milyonu aştığı, resmi müracaatları tamamlanan talep sayısının 4 milyon 900 bine ulaştığı kaydedildi.

1 MİLYON KONUT AMAÇLI ARSA

Vatandaşların kendi evlerini yapabilmesi adına hayata geçirilen 'İlk Evim Arsa' projesi kapsamında 350 milyon metrekare alanda 81 il, 694 ilçede 1 milyon konut amaçlı arsa sunulacağı hatırlatılarak, "Arsa yerleri yüzde 40 şehir merkezlerinde, yüzde 60 ilçelerde olacak şekilde belirlendi. Elektrik, su ve stabilize yol altyapıları tamamlanmış, imar planı yapılmış, inşaat yapmaya hazır konut arsaları, 2 yılda etaplar halinde tamamlanıp vatandaşlara sunulacak. Hak sahipleri 2 yıl içerisinde kendi konutlarını inşa edecek" denildi.

'TOKİ YAPIM DESTEĞİ VERECEK'

1 milyon konut arsasının 'müstakil' ve 'müşterek' olmak üzere 2'ye ayrıldığı vurgulanarak, "Müstakil konut arsalar, en fazla brüt 150 metrekare konut yapmaya müsait 350 ila 500 metrekarelik alanlardan oluşacak. Müşterek konut arsaları ise zemin artı 4 ve 5 katı geçmeyecek bina yapmaya müsait olacak. Hak sahipleri çoğunluk sağlar ve inşaat konusunda yardım talep ederse TOKİ Başkanlığı tarafından evler için teknik, hukuki ve yapım desteği verilecek. Müstakil altyapısı hazır 350 ila 500 metrekarelik arsalar, 1604 liradan başlayan taksitlerle, 10 yıl vadeli faizsiz şekilde vatandaşımızın hizmetine sunulacak. Müşterek arsalar ise 937 liradan başlayan taksit imkanı ve 10 yıl vade ile faizsiz vatandaşlara sunulacak. Arsa tahsis bedelinin 10'da 1'i peşin, geriye kalanı 9 yılda tercihe göre aylık veya yıllık eşit taksitlerle ve faizsiz olarak ödenebilecek. Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, borçlanma tarihi, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarihtir. Taksitler, peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, yıllık taksitler halinde 9 yılda 9 eşit taksitle veya aylık taksitler halinde 108 ayda ödenebilir. Ancak sözleşme aşamasında aylık ya da yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilecek. Planları onaylanan hak sahibi belli olan arsaların tapuları aralık ayı itibarıyla verilmeye başlanacak. Arsaların altyapı çalışmalarını TOKİ Başkanlığı yapacak" ifadelerine yer verildi.

'ARSALARA 525 BİN KİŞİ BAŞVURDU'

Sosyal konut projesine başvuran vatandaşların, arsa projesine de başvurabileceği kaydedilerek, "Şayet kişiye, kurada hem konut hem de arsa çıkarsa sadece birini tercih edebilecek. Altyapısı hazır konut arsası sahibi olmak isteyen vatandaşlar, 7 Kasım 2022 tarihine kadar başvurularını yapabilir. İlk başvuruların başladığı 10 Ekim 2022'den bu yana konut yapmaya hazır arsalara 525 bin kişi başvurdu" denildi.

İLK İŞ YERİM PROJESİNE 45 BİN BAŞVURU

'İlk İş Yerim' projesinde de ilk etapta 10 bin iş yeri yapılacağı belirtilerek, "Türkiye'nin 7 bölgesinde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 50 bin iş yeri yapılması planlanıyor. 10 bin iş yerinin ise illere göre dağılımı ise şöyle; Ankara 1000, İzmir 700, Adana 500, Bursa 500, Konya 500, Gaziantep 500, Malatya 500, Şanlıurfa 500, Kocaeli 450, Diyarbakır 450, Manisa 350, Eskişehir 350, Kayseri 350, Balıkesir 300, Denizli 300, Mersin 300, Aksaray 270, Erzurum 250, Trabzon 250, Tekirdağ 250, Van 250, Afyonkarahisar 200, Isparta 200, Çorum 200, Sivas 200, Şırnak 150, Kastamonu 100, Samsun 100, Ordu 30. 29 ilde 10 bin iş yeri için başvuran vatandaşlar, yüzde 10 peşinat ile 2 bin 633 liradan başlayan taksitle 120 ay vade imkanı ile ödeme yapabilecek. Başvuru bedeli 2 bin lira olarak belirlendi. 10 Ekim'de başlayan 'İlk İş Yerim' projesi başvuruları 7 Kasım'a kadar sürecek. İş yerine başvuran vatandaşların sayısı ise 45 bini buldu."

'İlk Evim İlk İş Yerim' projesiyle toplamda 900 milyar liralık yatırım değerinin 450 alt sektörü tetikleyeceği ve 2 trilyon liradan fazla ekonomik bir hareketlilik sağlayacağı aktarılarak, yaklaşık 200 bin kişiye iş imkanı sağlanacağı kaydedildi.