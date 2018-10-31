Tarihi uçuş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 17 ülkeden devlet ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla açılışını yaptığı İstanbul Havalimanı’ndan ilk tarifeli uçuşlar yapıldı. İlk yurtiçi tarifeli uçak, saat 11.32’de Ankara Esenboğa Havalimanı’na ilk yurtdışı tarifeli sefer ise saat 17.30’da KKTC’deki Ercan Uluslararası Havalimanı’na yapıldı. THY’nin daha önce açıkladığı uçuş takvimine göre bilet alan yolcular, sabah saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı’na geldi.

349 kişi kapasiteli Boeing 777-300 ile Ankara’ya yapılan tarihi uçuşa Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ve İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu da katıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan da check-in kontuarına gelerek temsili biletini aldı. Bakan Turhan, bazı yolcuların da bilet kesim işlemini yaptı.

YOLCULARI UĞURLADI

Turhan, daha sonra hava tarafına geçerek hayatını kaybeden usta foto muhabir Ara Güler anısına açılan sergiyi gezdi. Daha sonra uçağın kapasına giden Bakan Turhan, yolcuları uğurladı. Yolcuların uçağa binmesinin ardından İstanbul Havalimanı kulesine geçen Bakan Turhan, ilk sefer gerçekleştiren THY uçağının pilotuyla irtibata geçerek kalkış iznini verdi. Kalkıştan bir süre sonra telsizle uçakla bağlantıya geçerek yolculara seslenen Bakan Turhan, iyi yolculuklar diledi. Bakan Turhan, “Bundan sonra İstanbul Havaalanı’ndan dünyanın her yerine, dünyanın her yöresinden insan yolculuk yapacak” dedi.

ALTIN SAYFA AÇILDI

Yolcuların hem aktarma yapmak, hem de Türkiye’yi gezmek üzere havalimanına geleceğini belirten Turhan, “Bugün tarihe yeni bir altın sayfa yazılıyor. Ve havacılık tarihinde altın bir sayfayı bu havalimanıyla tarih sayfalarına eklemiş oluyoruz” diye konuştu. İstanbul Havalimanı, Ankara’dan İstanbul’a yapılan ilk uçuşla gelen yolcularını da ağırladı. Türk Hava Yolları’nın (THY), TK-2125 sefer sayılı Boeing 777 tipi yolcu uçağı saat 15.11’de İstanbul Havalimanı’na teker koydu. Ankara’dan gelen yolcular uçağın kapısında havalimanı işletmecisi olan İGA CEO’su Kadri Samsunlu tarafından karşılandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, ilk uçuş için kuleden kalkış izni verdi. THY’nin dün gerçekleşen ilk yurtdışı uçuşuna Star Gazetesi de şahit oldu. Star Ekonomi Müdürü Yaşar Kızılbağ’ın da katıldığı ilk KKTC uçuşuna 136 yolcu katıldı.

İlk check-ini o yaptı

İstanbul Havalimanı’ndan Ankara Esenboğa Havalimanı’na 11.32’de gerçekleştirilen tarifeli sefere katılmak üzere havalimanına gelen yolculardan ilk bileti İsmail Alat aldı. Alat, “Ankara’da çalışıyorum. İlk sefere katılmak için özel olarak bugün bilet aldım. İlk uçuşta bir numaralı koltuğun yolcusuyum. Müthiş bir duygu bu. Çok mutluyum, çok sevinçliyim. Havaalınını çok güzel buldum” dedi. İlk yabancı yolcu olan Alman vatandaşı Tino Delker ise, “Çok heyecanlıyım. Havalimanının dizaynı çok güzel. Çoğu şeyi modern ve yepyeni” diye konuştu. Milletin emaneti THY’ye emanet THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, pek çok parametreden bakıldığında dünyanın en büyük havalimanlarından biri olan bu muhteşem yapıyı dünyayla buluşturduklarını ve tanıştırdıklarını belirterek “Bu büyük vizyonu koyan, bu liderliği koyan, bu ufku gerçekleştirmek üzere herkesi bu hedefe kilitleyen Sayın Cumhurbaşkanımıza başta teşekkür ve şükranlarımızı iletiyoruz” diye konuştu. Aycı “Bundan sonra görev bizimdir. Bundan sonra vazife bizimdir. Bu ülkenin bayrak taşıyıcısı olarak, sancak taşıyıcı olarak bundan sonra sancak emanetimiz. Yani milletimizin ve devletimizin emaneti THY’nin emanetidir” dedi. İlker Aycı, İstanbul Havalimanı ile Türkiye’nin potansiyelini daha iyi ortaya çıkaracağını, dünyayla bağlantının, dolayısıyla ziyaretçi sayısının daha da artacağını, İstanbul’un dünyanın havacılık merkezi olacağını belirtti. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, THY’nin İstanbul Havalimanı’ndaki ilk seferi öncesinde yolcularla sohbet etti.

Havaist ile 40 dakikada Mecidiyeköy

İstanbul Havalimanı’na yolcu taşıyan Havaist’in ilk seferine Star ekibi Sinem Karahan ile İrem Erbaş katıldı. Ekibimiz, Mecidiyeköy’den İstanbul Havalimanı’na giden İETT’nin ‘H-2’ hattını kullandı. 40 dakika süren yolculuk oldukça konforlu geçti. Star ekibi 5.20 TL’lik kişi başı ücret ödenen Havaist yolculuğunda Mecidiyeköy, Nurtepe-Viyadük, Hasdal, Kemer Yolu, Orman Yolu, Kıyı Emniyeti,duraklarından geçerek İstanbul Havalimanı’na ulaştı. Havaist’in ‘İstanbul Yeni Havalimanı-Beylikdüzü’ hattını planlayan Emre Ünsal, “Yeni havalimanının açılmasıyla ekonomik canlılık artacak, ülkemiz gücüne güç katacak. Bu havalimanının birkaç yıl içinde dünyanın merkezi olacağını düşünüyorum. Araçlarımızı yolcuların konforu ve güvenliğine göre düzenledik. Şoförlere insan ilişkileri ve sürüş güvenliği adına eğitimler verdik. Zamanında ulaşıma önem veriyoruz” dedi.