ABD'de bugüne kadar yaşanan en büyük banka siber saldırılarından biri gerçekleşti.

Capital One'dan yapılan açıklamada, 100 milyon Amerikalı ve 6 milyon kadar Kanadalı müşterinin verilerinin çalındığı kabul edildi.

ABD'de yaklaşık 140.000 sosyal güvenlik numarasının ve 80.000 bağlantılı banka hesap numarasının, Kanada'da da Capital One kredi kartı müşterilerine ait yaklaşık bir milyon sosyal sigorta numarası riske girdi.

Capital One, 19 Temmuz'da yapıldığı tespit edilen ihlalde, siber korsanların altyapıdaki "bir güvenlik açığından'' yararlanmış olabileceğini açıkladı.

Sızdırılan bilgiler arasında, müşterilerin isim soyisim, doğum tarihleri gibi kişisel verilerinin yanı sıra; kredi puanları, limitler, bakiyeler, ödeme geçmişi gibi banka bilgileri de çalındı.

ZANLI YAKALANDI

ABD Adalet Bakanlığı, olayla ilgili olarak Seattle teknoloji şirketi eski bir yazılım mühendisin tutukladığını doğruladı.

Açıklamada, 33 yaşındaki Paige Thompson adlı şahsın bilgisayar korsanlığı suçlamasıyla Pazartesi günü tutuklandığı belirtildi. Thompson'un 5 yıl hapis cezası ve 250 bin dolar para cezasısı istemiyle yargılanacağı belirtiliyor.