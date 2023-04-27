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Ekonomi

Tarihte bir ilk! Çin yuanı doları tahtından etti

Çin yuanı, tarihte ilk kez Çin'in sınır ötesi işlemlerinde en çok kullanılan para birimi olarak ABD dolarını geride bıraktı.

27 Nisan 2023 Perşembe 11:01 - Güncelleme:
Tarihte bir ilk! Çin yuanı doları tahtından etti
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Çin, son dönemde sınır ötesi işlemlerde yuan kullanımını yaygınlaştırma konusunda yeni adımlar atıyor. Devlet Döviz İdaresi resmi verilere göre Mart 2023'te Çin'de sınır ötesi işlemlerde en çok kullanılan para birimi yuan, tarihinde ilk defa ABD dolarını geride bıraktı.

YUAN, DOLARI REKOR KIRARAK DEVİRDİ

Bloomberg'in haberine göre; Devlet Döviz İdaresi verilerine göre, yuan cinsinden sınır ötesi ödeme ve tahsilatlar Mart 2023'te bir önceki aya göre 434.5 milyar dolardan 549.9 milyar dolara yükselerek rekor kırdı. Yapılan hesaplamalara göre yuan tüm sınır ötesi işlemlerin yüzde 48.4'ünde kullanılırken, doların payı bir ay önceki yüzde 48.6'dan yüzde 46.7'ye geriledi.

ÇİN, SINIR ÖTESİ İŞLEMLERDE YUAN KULLANMAYI TEŞVİK EDİYOR

Çin bir süredir, para biriminin kullanımını globalleştirme planlarının bir parçası olarak sınır ötesi işlemlerde yuan kullanımını teşvik ediyor. Son olarak yuan, küresel ticaret finansmanında kullanım oranı bakımından düşük kalmış olsa da Çin'in bu konudaki adımlarıyla birlikte istikrarlı bir biçimde artış gösterdi.

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