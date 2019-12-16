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Tarım Kredi Genel Müdürü Poyraz: Çiftçi kredide sürpriz yaşamayacak

Tarım Kredi Genel Müdürü Poyraz, kooperatif ortakları için tarımsal girdilerin sabit faiz oranlarıyla kredilendirme uygulamasının başlatıldığını belirtti.

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Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, kooperatif ortaklarının faiz oranlarındaki değişimlerden olumsuz etkilenmemeleri için tarımsal girdilerin sabit faiz oranlarıyla kredilendirilmesi uygulamasına geçtiklerini, çiftçilerin kredide sürprizle karşılaşmayacaklarını bildirdi.
 
Poyraz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiftçi ve üreticilerin girdi maliyetlerini mümkün olduğu kadar aşağı çekebilmek için çalıştıklarını söyledi.
 
Bu kapsamda kredi faizlerine yönelik bir adım attıklarını dile getiren Poyraz, şöyle devam etti:
 
"Ortaklarımızın faiz oranlarında meydana gelen dalgalanmalardan olumsuz etkilenmelerinin önüne geçmek için tarımsal girdilerin sabit faiz oranlarıyla kredilendirilmesi uygulamasını başlattık. Çiftçi kredide sürpriz yaşamayacak. Sertifikalı tohum, karma hayvan yemi ve kimyevi gübrede sabit faizli kredi uygulamasına geçtik. Mevcut durumda Tarım Kredi ortaklarına, sertifikalı tohum, karma hayvan yemi ve kimyevi gübrede yıllık yüzde 3,5 oranında sabit kredi maliyeti uygulanıyor."
 
AMAÇ, FAİZ ORANLARINI MİNİMUMA İNDİRMEK, HATTA SIFIRLAMAK
 
Poyraz, uygulama çerçevesinde çiftçi ve üreticilere ilk etapta 300 milyon liralık sertifikalı tohum ve yem kredisi kullandırıldığını, bunlar dışındaki tarımsal faaliyetlerle ilgili de yüzde 50 sübvansiyonlu, sabit faiz oranlarıyla kredi kullanma imkanı sağlandığını ifade etti.
 
Hazine ve Maliye, Tarım ve Orman bakanlıklarıyla yürütülen koordineli çalışmalarla çiftçiler için faiz oranlarını minimuma indirmek, hatta tamamen kaldırmak yönünde uğraş verdiklerini söyleyen Poyraz, sabit faiz uygulamasına zamanla diğer ürünlerde de geçileceğini bildirdi.
 
Poyraz, söz konusu uygulamayla çiftçilerin kredi vadesinin sonunda ödemeleri gereken kredi maliyetlerini baştan bilmelerine imkan sağlandığına dikkati çekerek şunları kaydetti:
 
"Uygulama kapsamında belirtilen üretim konularında tarımsal faaliyetlerini sürdüren ortaklarımız, Tarım Kredi kooperatiflerinden 10 bin lira tutarında sertifikalı tohum, karma hayvan yemi ve kimyevi gübre kredisi kullanmaları halinde, bir yıl sonundaki kredi maliyeti yüzde 3,5 oranında ve 350 lira olacak. Böylece kredi kullanan çiftçinin bir yılın sonunda 10 bin lirası kredi anaparası ve 350 lirası vade farkı olmak üzere ödeyeceği toplam tutar 10 bin 350 lira olacak."

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