Tarım Kredi’den 2 yılda 500 mağaza

İstanbul’daki Tarım Kredi marketini ziyaretinden dolayı Erdoğan’a teşekkür eden Poyraz tarımsal girdileri çiftçiye sağlamalarının yanı sıra çiftçinin ürettiği ürünleri de tüketiciye ulaştırmak için çaba harcadıklarını dile getirdi. Poyraz, söz konusu gayretlerini son birkaç yılda somut hale getirdiklerini söyledi.

ÇİFTÇİLER KAZANIYOR

Poyraz, Tarım Kredi’nin ürünlerinin yaklaşık 26 bin markette satıldığına işaret ederek “Her köşede bir marketimiz olsun istemiyoruz ama her ilde bir marketimiz olsun, çiftçi ürettiği ürünü doğrudan doğruya tüketiciyle buluşturabilsin istiyoruz. 2017’de 1 şubeyle başlayan şu an 17’ye ulaşan, yıl sonuna kadar 50’ye çıkartacağımız market sayısını 2 yıl içerisinde 500’e ulaştıracağız. 500 marketi Anadolu’nun il ilçelerine doğru bir şekilde yaygınlaştırmak için planlama yapıyoruz” dedi. Geçen yıl, ortaklarından 20 bin ton civarında buğday alıp makarna ürettirerek tüketiciye sunduklarını anlatan Poyraz, 30 bin tondan fazla domatesin de salça haline getirilerek satışa sunulduğunu vurguladı. Poyraz, çiftçiden ürünü değerinde almaya özen gösterdiklerini ve fiyat artışlarını takip ettiklerini ifade etti.