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Tarım sigortasında teknolojik uygulamalar

Devlet Destekli Tarım Sigortalarında teknolojik uygulamalar hızla artıyor. Mobil ekspertiz uygulamasıyla hasar işlemlerinde hata olasılığı kalkarken, hasar tespitinde uydu teknolojilerinin kullanılması olumlu sonuçlar veriyor.

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TARSİM (Tarım Sigortaları Havuzu) iş süreçlerinde teknoloji kullanımı ve dijitalleşmenin, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi’nin her zaman önceliğinde yer aldığını vurguladı. Üreticiler ile paydaşların memnuniyetini artırmak üzere son dönemlerde yeni projelerin ardı ardına hayata geçirilerek, mevcut operasyonlara entegre etmek gerektiğini belirten TARSİM, konuyla ilgili “Günümüz dünyasında kurumların sürdürülebilir bir yapıya sahip olabilmesi son derece önemli” denildi. Tarsim’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bunun da anahtarlarından biri, inovatif bir yaklaşım sergileyerek, teknolojinin baş döndüren hızına uyum sağlamak. 

SİSTEME GİRİŞ YAPILDI

Üreticimize ve paydaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunmak, aramızdaki güven bağını kuvvetlendirmek, iletişimde yer ve mekandan bağımsız bir şekilde sürekliliği sağlamak amacıyla teknoloji destekli hizmetleri çok yakından takip ediyor, odağımıza alıyor ve sisteme kazandırıyoruz. Örneğin; sistem açısından kritik bir öneme sahip olan hasar operasyonunda mobil ekspertiz uygulamasının kullanılmaya başlamasıyla birlikte manuel işlemlere son verildi. Mobil ekspertiz ile hata olasılığı ortadan kalktı. Bu durumun üretici ile paydaş memnuniyetine ciddi düzeyde olumlu katkıları oldu.” 

ERKEN UYARIDA UYDU SİSTEMİ

Yeni yatırımlara imza atan TARSİM, tarım sigortaları hasar tespit ve risk analiz işlemlerinin teknolojik veriler ile desteklenmesi, dijital çözümler ile manuel işlem kaynaklı hataların önlenmesi, yoğun hasar tespit dönemlerinde yaşanabilecek gecikmelerin önüne geçilmesi ve poliçe tanzim aşamasında erken uyarı sistemlerinin oluşturulabilmesi amacıyla uydu teknolojilerinin kullanılabilirliğine ilişkin proje başlattı. Proje çerçevesinde uydu görüntüleri, dolu, yangın, sel su baskını, heyelan hasarlarıyla risk analiz işlemlerinde kullanıldı. Çalışma meteorolojik verilerle desteklenerek geliştiriliyor.

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