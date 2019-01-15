Tarım Taral Makinaları A.Ş'nin marka kullanım hakkı PMG Taral A.Ş'ye devroldu

MAPAŞ A.Ş öncülüğünde Fransız PUBERT SA ve GEM Gürbüz Endüstriyel Makine San. Tic, Ltd. Şti’den oluşan yeni ortaklık ile TARAL arasında bir süredir devam eden görüşmeler olumlu sonuçlandı. Taraflar, marka kullanım hakkını PMG TARAL A.Ş’ ye devri için el sıkıştı. Devir sonrası; çapa makinaları, çayır biçme makinaları, dizel motorlar, benzin motorlu tırpan ve testereler ve öğütme makinaları PMG TARAL A.Ş’ ye geçmiş oldu. İlaçlama makinaları için devir işlemi yapılmadı. Yeni ortaklık, halen İstanbul Zeytinburnu’nda gerçekleştirilecek olup sonrasında çapalama, çayır biçme makineleri ve dizel motor üretimini Mayıs ayında Eskişehir Organize Sanayi’ndeki 3 bin 500 metrekare kapalı alandan oluşan son teknoloji yeni fabrika binasına taşıyacak. PMG TARAL A.Ş. yenilikçi ve rekabetçi bir anlayışla üreteceği çapalama makinalarını hem Türkiye’de hem de Dünya pazarında sektörünün lider markalarından biri yapmayı hedefliyor.

Yeni Şirketin Ortaklık Yapısı

PMG TARAL ortaklığı, Fransız PUBERT SA ile Türkiye’den MAPAŞ A.Ş. ve GEM Gürbüz Endüstriyel Makine San. Tic, Ltd. Şti’den oluşuyor. MAPAŞ A.Ş,1980 yılında İstanbul’da kuruldu. Sektörde 40 yıla yakın tecrübesiyle Tarım, Bahçe ve Orman makineleri alanında temsil ettiği 30’dan fazla seçkin dünya markasını ülkemize getirerek sektörün öncü ithalatçı firmalarından birisidir. Çapa makinalarında, motorlu testere, motorlu tırpan, çim biçme makinaları ve traktörleri, akülü tarım ve bahçe makinaları, jeneratörler, ilaçlama makinaları ve daha fazla ürün grubunu Türk çiftçisi ve kullanıcısıyla buluşturmaktadır. PUBERT SA, 1840 yılında Fransa Chantonnay’de kuruldu. 1976 yılında çapalama makinesi üretimine başlayan firma, 2007 yılında Dünyanın En Büyük Çapalama Makinesi üreticisi ödülünü aldı. Ürünlerini aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 40’tan fazla ülkeye ihraç eden PUBERT SA, yılda 120 bin makine üretimi gerçekleştiriyor.

GEM Gürbüz Endüstriyel Makine San. Tic, Ltd. Şti, Eskişehir’de 30 yıl önce kuruldu. Talaşlı İmalat, Kalıp İmalatları ve Anahtar teslim otomasyon sistemleri konularında uzmanlaşmış ve dünya çapında ünlü müşterilerine hizmet eden bir firma olan GEM’in, MAPAŞ ile işbirliği 2 yıl öncesinde İtalyan patent ve yerli üretim olan Chapello adıyla motorlu tırpana akuple edilen çapalama aparatı üretimi ile başladı. Yeni güçlü ortaklık yapısı ve PMG TARAL firmasının kurulmasıyla yerli üretim olan çapalama makinelerinin ve çayır biçme makinelerinin ihracatı da hız kazanacaktır.