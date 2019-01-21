Tarım Teknokenti patent üssü oldu

Ankara Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye’nin ilk tematik Tarım, Gıda ve Hayvancılık Teknokenti, tarım ve hayvancılık alanında girişimci firmalara yeni olanaklar sağlıyor. Ankara Üniversitesi Teknokent Yönetim Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Ali Sınağ, Türkiye’de alanında ilk olan teknokentin sektör ve üniversiteyi buluşturarak Ar-Ge konusunda büyük bir boşluğu doldurduğunu söyledi. Bu iş birliğinin özellikle KOBİ’lere Ar-Ge yetkinliğiyle ilgili danışmanlık hizmeti sağlaması ve yeni teknoloji üretimi konusundaki öneminin altını çizen Sınağ, “2018 yılında 18 firma burada aktif Ar-Ge çalışması yürüttü. 5’i doğrudan sektörden gelen 13’ü akademisyen ortaklı şirketler. Akademisyen ortaklı olması şu anlama geliyor, hocalarımız firmalara üniversiteden görevlendirilme suretiyle danışmanlık hizmeti verebilmekte” dedi.

SEKTÖRE KAKTI SAĞLIYORUZ

Yapılan çalışmaları anlatan Sınağ “Bir buzağı maması geliştiren hocamız var ya da bal konusunda bir geliştirme talebiyle firma talepte bulunuyor. Bu konuda bilimsel yetkinliğe sahip insanlar tarafından ürün analizi ve geliştirme yapılabiliyor. Üniversite hocası buradaki laboratuvarlarda yapılan çalışmayla netice elde edip sektöre katkıda bulunabiliyor” dedi.

Geçen yıl içinde teknokentte hazırlanan 6 ürün için patent başvurusu yapıldığını ifade eden Sınağ, teknik altyapılarının sertifikasyon-belgelendirme alanında uluslararası akreditasyona sahip olmasının önemine işaret etti. Sınağ “Akreditasyon hayvan hastalıklarını önlemek için çok önemli. Yem geliştirme konusunda Tarım Kredi Yem Kurumu ile iş birliği içindeyiz. Mikrobiyal yem katkı maddesi, parazitle mücadelede erken uyarı sistemi, nano tabanlı farmasötik ürün talebi, nano tabanlı balık aşısı ve bağırsak sağlığını iyileştirmeye yönelik probiyotik zengini buzağı maması gibi farklı ürünleri burada geliştirildi ve patent başvurusu yapıldı” diye konuştu.