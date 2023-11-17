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Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: 2030'da su kıtlığı çekebiliriz

Su Verimliliği Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşan Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, 'Önümüzdeki 26 yıl sıcaklık artacak, kar azalacak. 2030'da su kıtlığı çekebiliriz' dedi.

17 Kasım 2023 Cuma 10:09 - Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: 2030'da su kıtlığı çekebiliriz
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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Su Verimliliği Bilgilendirme Toplantısı'nda konuştu.

Bakan Yumaklı'nın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Önümüzdeki 26 yıl sıcaklık artacak, kar azalacak"

"Aral Gölü son 50 yılda yüzde 90 küçüldü"

"Ülkemizin su potansiyeli dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda kişi başına düşen yıllık su miktarı bin 313 metreküp. Bu değer ülkemizi su stresi altında gösteren bir gösterge. Su kıtlığı çeken ülkeler sınıfına gireceğiz"

"Ülkemiz nüfusunun %10 artacağını, su kaynaklarımızın ise %20 azalacağını öngörüyoruz. Geleceğimiz için toplumsal mutabakatla bu tehditleri krize dönüşmeden yönetebiliriz. Bu hepimiz için tarihi bir sorumluluktur"

"Seferberlik kapsamında, kentsel, tarımsal, endüstriyel ve bireysel su kullanımlarına ilişkin ulaşmak istediğimiz hedeflerimiz var. Amacımız, el ele vererek su yetersizliğini engellemek"

"Vatandaşlarımızın günlük su kullanım alışkanlıklarında daha hassas olmalarını bekliyoruz. Su konusunda tüm paydaşlarımızla konuyu her boyutuyla değerlendireceğimiz bir su zirvesi düzenleyeceğiz"

  • Bakan Yumaklı
  • kuraklık

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