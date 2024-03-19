Bakan Yumaklı: IPARD III Programı'nda 785 milyon euro hibe desteği kullandıracağız

Bakan Yumaklı, yazılı açıklama ile Avrupa Birliği (AB) ile ortaklaşa finanse edilen ve 2011'den itibaren Bakanlık olarak uyguladıkları IPARD I ve II Kırsal Kalkınma Programları kapsamında, bugüne kadar 25 bin 243 projeye toplam 44,7 milyar TL hibe desteği verildiğini aktardı. Yumaklı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından 2024 yılında çıkılacak çağrılara ilişkin takvimi ilk kez yıllık açıkladıklarını belirterek, "Başvuru sahiplerimiz projelerinin ön hazırlıklarını böylece rahatça yapabileceklerdir. Sonrasında da başvuru inceleme süreçleri hızlandırılarak, daha etkin olabilecektir. 2024 yılından itibaren uygulanacak olan IPARD III Programı ile de 7 yıl içerisinde 785 milyon euro tutarında hibe desteği kullandıracağız. Yeni program döneminin en büyük yeniliği ise bugüne kadar 42 ilimizde uyguladığımız IPARD Programı'nın uygulama alanını ülke geneline yaygınlaştıracak olmamızdır. Bu sayede ülkemizin 81 ilindeki girişimcilerimiz, tarım-gıda ve kırsal kalkınma alanında yapacakları yatırımlar için artık IPARD kaynaklarını kullanabilecekler ve ülkemizin her yerindeki yatırımcılarımız ile çiftçilerimiz hibe desteklerimizden faydalanabileceklerdir" dedi.

'2024 YILINDA 248 MİLYON EURO HİBE DESTEĞİ'

AB ile yapılan müzakereler sonucunda, IPARD III Programı'nın finansman kaynağının 555 milyon eurodan 785 milyon euroya çıkarıldığına dikkat çeken Yumaklı, "2024 yılında yayınlanması planlanan başvuru çağrı ilanları kapsamında desteklenecek projeler ile tarım-gıda ve kırsal kalkınma alanındaki yatırımlara toplam 248 milyon euro hibe desteği sağlanması öngörülüyor. IPARD III Programı'nın sadece 2024 yılında çıkılacak çağrı dönemlerinde kırsal alanlarımızda toplam 450 milyon euro tutarında yatırım gerçekleştirilmesini ve ülkemiz ekonomisine 20 bin yeni istihdam alanı kazandırılmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

'KIRSALI KALKINDIRMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Önceki program dönemlerinde olduğu gibi yeni program döneminde de IPARD fonlarının tarım ve gıda sektörlerine yatırım yapmak isteyen girişimcilere finansman kaynağı olacağını söyleyen Yumaklı, "Ayrıca kırsal altyapı yatırımları ve danışmanlık hizmetlerinin desteklenmesi gibi programa yeni dahil edilen sektörler ile yumurta işleme, yem bitkileri yetiştiriciliği, solucan gübresi üretimi ve tuzlu suda kültür balıkçılığı gibi yeni destek alanları da girişimcilerimize farklı konularda yatırım yapma imkanı sağlayacaktır. IPARD III Programı'na yeni dahil ettiğimiz sektörlerle kırsalı kalkındırmaya devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.

ÇAĞRI VE BAŞVURU DÖNEMLERİ

Yıllık takvime göre; 66 milyon euro bütçeli tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili fiziki varlıklara yönelik yatırımlar için 21 Mart'ta, 80 milyon euro bütçeli çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme için haziran ayında, 90 milyon euro bütçeli tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar için temmuz ayında ve 12 milyon euro bütçeli çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme (açık alanda bitkisel üretim projelerine yönelik makine, ekipman destekleri) için ağustos ayında çağrıya çıkılacak. Başvuru dönemleri de sırasıyla mayıs, temmuz, ağustos ve eylül ayları olacak.