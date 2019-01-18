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Tarım ve Orman Bakanlığı: Yağışlar barajları doldurdu

Son dönemde artan yağışlar nedeniyle Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa'da içme suyu barajlarında geçen yıla göre yüzde 9,4 su artışı yaşandı. İstanbul'daki barajların doluluk oranı ise yüzde 91'e ulaştı.

  • DHA
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Tarım ve Orman Bakanlığı, yağış ortalamasının artmasıyla birlikte Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa'da içme suyu barajlarında geçen seneye oranla yüzde 9,4 oranında su artışı yaşandığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin mevsim normalleri üzerinde yağış aldığı, barajların da bu yağışlardan nasibini aldığı bildirildi. 1 Ekim 2018-17 Ocak 2019 tarihleri arasında Türkiye genelinde toplam yağışlar ortalamasında uzun yıllar ortalamalarına göre yüzde 41,9 artış yaşandığı kaydedildi. Açıklamada "2018 yılına göre de yüzde 67,1 oranında artma meydana geldi. Geçen yıl Ocak ayında içme suyu maksatlı barajların doluluk oranı yüzde 67,5 olan İstanbul'un bu yıl Ocak ayındaki doluluk oranı yüzde 91'e yükseldi. Aynı şekilde yoğun bir yağış alan Ankara'nın mevcut barajlarında geçen yıla oranla 33,3 milyon metreküp su artışı meydana geldi" denildi.

'BARAJLARDA YÜZDE 9,4 ORANINDA SU ARTIŞI YAŞANDI'

Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa'da içme suyu barajlarında geçen seneye oranla yüzde 9,4 oranında su artışı yaşandığına dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi:

"Geçen yıl Ocak ayında İstanbul'daki içme suyu barajlarında 591,8 milyon metreküp su bulunurken, bu sene Ocak ayında bu rakam 797,9 milyon metreküpe ulaştı. Yine aynı tarih itibarıyla İzmir'e içme suyu temin eden barajlarımızda yüzde 128,8 milyon metreküp su bulunurken bu yıl bu rakam 141,4 milyon metreküpe yükseldi. Bu yılki yağışlar ülkemizde bulunan enerji ve sulama maksatlı barajların da doluluk seviyelerini yükseltti. 17 Ocak 2018'de doluluk oranı 32,3 olan sulama maksatlı barajlarda bu seviye 43,6'ya, enerji maksatlı barajlarda da 35.5'ten 43.2'ye yükseldi. Günümüz itibarıyla ülke genelinde 95 adet içme suyu, 242 adet sulama ve 122 adet enerji maksatlı olmak üzere işletmede olan 348 barajda 124,6 milyar metreküp su bulunuyor."

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