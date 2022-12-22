İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Aralık 2022 Perşembe / 29 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6768
  • EURO
    19,9183
  • ALTIN
    1092.17
  • BIST100
    5429.13
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Tarım ve Orman Bakanlığına bazı ürünlerin ihracatına ilişkin verilen düzenleme yetkisi 6 ay uzatıldı
Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığına bazı ürünlerin ihracatına ilişkin verilen düzenleme yetkisi 6 ay uzatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığına bazı tarım ve hayvancılık ürünlerinin ihracatına yönelik verilen düzenleme yetkisi 30 Haziran 2023'e kadar uzatıldı.

AA22 Aralık 2022 Perşembe 08:48 - Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanlığına bazı ürünlerin ihracatına ilişkin verilen düzenleme yetkisi 6 ay uzatıldı
ABONE OL

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, Tarım ve Orman Bakanlığına 27 Ocak 2022'de verilen ve 31 Aralık'ta sona erecek olan "belirlenen ürünlerin ihracatında gerektiğinde dönemsel düzenlemeler yapma" yetkisi, 30 Haziran 2023'e kadar uzatıldı.

Söz konusu tarım ürünleri, patates (taze veya soğutulmuş), domates (taze veya soğutulmuş), kuru soğan, kuru sarımsak, hıyarlar ve kornişonlar (taze veya soğutulmuş), fasulye, patlıcan, sivri biber, zeytinler, adi fasulye, kırmızı mercimek, portakal, mandarin, limon, karpuzlar, elma, zeytinyağı ve fraksiyonları, kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı, tavuk yumurtaları ve tereyağı olarak belirlenmişti.

  • Tarım ve Orman Bakanlığın
  • ihracat
  • yetki

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.