Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yakın takibe aldığı 4 stratejik üründe olumlu sonuçlar geldi

AA 23 Eylül 2020 Çarşamba 15:04 - Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 15:04

Bakanlıkça stratejik ve fiyatı sık değişen tarım ürünlerinin takip edilmesi amacıyla oluşturulan "Ürün Masaları" hasat sürecinin sürdüğü ürünlerdeki gelişmeleri saha ziyaretleriyle yakından takip ediyor.

Bu dönemde ayçiçeği ve nohutta hasatlar büyük ölçüde tamamlanırken, pamuk ve kuru fasulye hasatları başladı.

AA muhabirinin, "Ürün Masaları" tarafından oluşturulan analizden yaptığı derlemeye göre, dünyada ayçiçeği talebi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle artarken, ürün fiyatlarında hareketlenme yaşandı. Yurt içinde de hasadın başlamasıyla ürün fiyatında artış görüldü.

Ülke genelinde ayçiçeği hasadının sonuna gelinirken, bu ürünün gelişme döneminde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Üründe beklentileri karşılayan verim alındığı gözlemlendi.

- NOHUT STOKLARI İHTİYACIN ÜZERİNDE

Hasadın tamamlandığı nohutta da 2020 yılı rekoltesinin 630 bin ton olması bekleniyor.

Toprak Mahsulleri Ofisinin 2020 yılı alım fiyatı ton başına 3 bin 350 lira olarak açıklanırken, piyasa fiyatlarının bu alım fiyatının bir miktar üzerinde gerçekleştiği saptandı.

Bakanlıkça alınan önlemler ve Türkiye'nin nohutta kendine yeten bir ülke olması nedeniyle Kovid-19 sürecinde artan talebe bağlı olarak uluslararası piyasalarda yaşanan fiyat artışları yurt içinde görülmedi.

Türkiye nohut stokları da ülke ihtiyacını karşılayacak seviyenin üzerinde bulunuyor.



Nohutta net ihracatçı olan Türkiye'nin bu sezonda da aynı potansiyelini koruması öngörülüyor. Yılın 7 aylık döneminde nohut ithalatı 13 bin ton, ihracatı ise 75,6 bin ton olarak gerçekleşti.

Kuru fasulyede de 2020 yılı üretim sezonu hasatları aralarında Konya, Niğde, Nevşehir, Karaman, Bitlis, Kahramanmaraş, Kayseri, Kütahya, Aksaray, Balıkesir ve Isparta'nın da olduğu illerde başladı.



Dünya genelinde en fazla tüketilen baklagil olan kuru fasulye fiyatı Kovid-19 kaynaklı talep artışına bağlı olarak yükselirken, 2020 yılı hasatlarının başlamasıyla uluslararası piyasalarda gerçekleşen düşüş devam etti.

Bakanlıkça salgın döneminde alınan tedbirler sayesinde piyasa ürün arzında sorun yaşanmazken, ekim alanlarında da artış görüldü.



Hasadı başlayan illerdeki verimler bölgesel koşullara göre farklılık göstermekle birlikte dekarda 150-450 kilogram civarında değişiyor. Hasat döneminin ekim ayının ilk yarısı tamamlanması beklenirken, üretimin 250 bin ton olması öngörülüyor.

- PAMUKTA VERİM DAHA İYİ OLACAK

Pamukta da hasat dönemi başlarken, Türkiye'nin dünya pamuk üretiminde 7'nci sırada yer alacağı tahmin ediliyor.

Pamuk ekim alanlarında daralma görülüyor. Buna bağlı olarak pamuk üretimi geçen yıl 2,2 milyon ton olmuştu. TÜİK 2020 yılı birinci tahminine göre pamuk üretiminin 2 milyon ton olması bekleniyor. İllere göre farklılık göstermekle birlikte üründe bazı zararlılar gözlemlenirken, bu durum zamanında mücadeleyle kontrol altına alındı.

Ülke genelinde pamuk gelişiminde bir sorun görülmüyor. Verimin ise geçen sezona göre daha iyi olacağı tahmin ediliyor.



