Yapılan gıda denetimlerine Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş da katıldı. Denetim sonrası bilgi veren İl Müdürü Yoldaş, “Bu sene okullarda birer öğrencimizi seçerek onları gıda denetçiliği konusunda bilgilendireceğiz. Bu öğrencilerimizde arkadaşlarına bu bilgileri aktaracak ve böylece her okulumuzda gönüllü gıda denetçilerimiz olmuş olacak. Yıl boyu rutin olarak devam eden gıda denetimlerimiz, 2019- 2020 yılı öğretim yılında da aralıksız olarak devam edecektir. Okullarımızın kantin ve yemekhaneleri, il ve ilçe müdürlüğümüz ekipleri tarafından düzenli olarak devam edecek olup, çocuklarımızın bütün okullarda hijyenik ve sağlıklı ürünleri tüketmesi için bütün gücümüzle çalışıyoruz ve bu konuda asla taviz vermeyeceğiz. Unutmayalım ki çocuklarımız bir milletin geleceği, yarınlara bırakabildiğimiz yegane mirasımızdır. Her birimiz üzerimize düşeni ehemmiyetle yapmak mecburiyetindeyiz” dedi.