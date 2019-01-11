Tarıma üç müjde

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlık olarak tarım sektörüne yönelik yeni desteklerini açıkladı. Pakdemirli, hayvan küpe bedellerinin artık bakanlık tarafından karşılanacağını söyledi. Buzağı destek ödemesinde bugün yapılacağını belirten Pakdemirli ayrıca ilaç üreticilerinin de indirime gideceğini söyledi. Pakdemirli, buzağı desteklemesi ödeme takvimini netleştirdiklerini aktararak, “Birinci grupta, T.C. kimlik numarasının son hanesi 4-6-8 olan, 263 bin 519 yetiştiricimizin 320 milyon lira tutarındaki desteklemesini 11 Ocak Cuma günü saat 18.00 itibarıyla ödüyoruz. İkinci grupta ise T.C. kimlik numarasının son hanesi 0-2 olan, 174 bin 765 yetiştiricimizin, 202 milyon lira tutarındaki desteklemesini 18 Ocak Cuma günü saat 18.00 itibarıyla ödeyeceğiz. Toplamda 438 bin 284 yetiştiricimize 522 milyon lira buzağı desteklemesi ödemesi yapmış olacağız” dedi.

İLACA İNDİRİM

Küçükbaş ve büyükbaş küpe bedelini de artık bakanlık olarak karşılayacaklarına dikkati çeken Pakdemirli, “Tarım ilaçları sanayicileri ve üreticileri ile yapılan toplantı sonucunda, sanayicilerimiz önümüzdeki dönemde tarım ilaçlarında yüzde 15 indirime gidecek” değerlendirmesinde bulundu. İlleri tek tek dolaşarak çiftçilerle kucaklaştığına işaret eden Pakdemirli, “Onların yol göstericiliğinde, politikalarımızı hep birlikte belirliyoruz. 6 aylık bakanlığım sürecinde 40’ın üzerinde ile gittim. ‘Danışmanlara gitmeyeceğim, en iyi danışman çiftçimiz, köylümüz’ dedim” dedi.

ELEKTRİKLİ TRAKTÖR

Pakdemirli, tarımsal mekanizasyon gibi alanlarda geleceğin yakalanacağına işaret ederek, “Elektrikli traktörün Ar-Ge çalışmalarına da başladık. İnşalllah mart ayında Sayın Cumhurbaşkanımızı bindireceğiz. İnşallah bu konudaki çalışmalarımız da yakın gelecekte sonuç vermiş olacak. Elektrikli traktör noktasında bir yeniliğe imza atmamız bile, tarımda verimlilik noktasında ciddi mesafeler almamıza vesile olabilir” diye konuştu.