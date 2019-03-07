'Tarımdaki spekülatörleri terörist gibi görüyoruz'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde çiftçilerle buluştu. ‘Türkiye’nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde’ adını taşıyan programda konuşan Erdoğan “Tarım sektöründeki spekülatörleri, tıpkı sınırlarımıza dayanan teröristler gibi bir milli güvenlik sorunu olarak görüyoruz” dedi. Tarım Kredi Kooperatifleri’nin dünkü genel kurulu öncesi gerçekleşen buluşmada Erdoğan konuşmasının başında Tarım Kredi’nin çalışmalarını övdü. tarım Kredi’nin tanzim satışların tedarikçisi olduğuna da dikkat çeken Erdoğan kurumun çiftçiye açtığı kredi miktarının 9 milyarı bulduğunu belirterek “Çoğunluğu ayni olmak üzere birliğimizin her bir ortağına kullandırdığı kredi ortalaması ise 19 bin liradır” dedi. Tarım ve hayvancılığın Türkiye bakımından önemine dikkati çeken Erdoğan “Çiftçilerimize bugüne kadar yaptığımız 126.8 milyar liralık destek ödemesi bunun en somut ifadesidir. Türkiye, 2002 yılında tarımsal milli gelir bakımından 37 milyar lirayı dahi bulmayan bir büyüklüğe sahipti. Biz bu seviyeden aldığımız Türkiye’yi tarımsal milli gelirde 190 milyar liraya getirdik” dedi.

300 OVA SİT ALANI

Attıkları bir diğer adımın arazi bölünmesinin önüne geçmek olduğunu anlatan Erdoğan ayrıca 258 ovayı sit alanı olarak ilan ettiklerini belirterek “Bu sayıyı 300’e çıkartıyoruz” diye konuştu.

İZİN VERMEYECEĞİZ

Tarıma verilen destekler sonucunda çeşitli ürünlerde yaşanan üretim artışı ile ilgili rakamları paylaşan Erdoğan “Bu rakamlar birtakım spekülatörlerin, vatandaşlarımızın en çok kullandıkları ürünler üzerinden sahneledikleri oyunların amacını daha iyi gösteriyor. Bir kısmı sadece kar hırsıyla hareket ederken, bir kısmı daha derin emeller güdüyor. Bu tür tezgahları bozmaya devam edeceğiz. Çiftçi kardeşlerim vasıtasıyla tüm ülkeme sesleniyorum; Hiç kimsenin, ne üreticimizin alın terine, emeğine ne de tüketicimizin sofrasına, ekmeğine göz dikmesine izin vermeyeceğiz. Tarım sektöründeki spekülatörleri, tıpkı sınırlarımıza dayanan teröristler gibi bir milli güvenlik sorunu olarak görüyor ve ona göre de muamele ediyoruz” dedi. Erdoğan et fiyatları konusunda ise “Bu konuda çok uğraşmamıza rağmen maalesef hala vatandaşlarımıza istediğimiz seviye de uygun fiyatlardan et sunamadığımızı itiraf etmem gerekiyor” dedi.

Döviz rezervi 100 milyar dolara ulaştı

Erdoğan hükümet olarak 17 yılda Türkiye’yi 3.5 kat büyüttüklerine dikkati çekti. Türkiye’nin artık kendi gücüyle yoluna devam ettiğini vurgulayan Erdoğan, “2002’de Merkez Bankamızın döviz rezervi 27.5 milyar dolardı ve dönemimiztde bir ara 136 milyar dolara kadar çıktı. Fakat malum bazı krizler sebebiyle bir ara 80’e düştük. Şimdi ise yeniden tırmandı ve Merkez Bankamızın döviz rezervi 100 milyar dolara gelmiş durumda. Daha da yükselteceğiz. Hep beraber bunu yapacağız” dedi. Dünyanın hayranlıkla izlediği projeleri birer birer hayata geçirdiklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti: “Bununla yetinmeyip bölgemizde ve dünyada tüm mazlumların, mağdurların elinden tutuyorduk. Ne oldu? Bir anda sokakların karıştırıldığı Gezi olaylarını karşımızda bulduk.”

ÇİFTÇİYE ÖDEME MÜJDESİ