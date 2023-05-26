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Ekonomi

Tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak

34 milyon 801 bin liralık tarımsal destekleme ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacak.

AA26 Mayıs 2023 Cuma 15:45 - Güncelleme:
Tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "34 milyon 801 bin lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." ifadesine yer verildi.

Paylaşımda, kırsal kalkınma yatırımları desteğinin 19 milyon 460 bin 413 lira, hububat baklagil-dane mısır desteğinin 9 milyon 377 bin 810 lira, sertifikalı fidan üretim desteğinin 2 milyon 326 bin 954 lira, hayvan gen kaynakları desteğinin 2 milyon 36 bin lira, mazot ve gübre desteğinin 924 bin 551 lira ve yem bitkileri desteğinin 676 bin 123 lira olduğu kaydedildi.

  • Tarımsal destekleme ödemesi
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