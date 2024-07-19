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Ekonomi

Tarımsal girdi fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 53,08 arttı

Tarımsal girdi fiyat endeksinde (Tarım-GFE), mayısta aylık bazda yüzde 0,85, yıllık bazda yüzde 53,08 artış kaydedilirken, yıllık Tarım-GFE'ye göre 3 alt grup daha düşük, 8 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

AA19 Temmuz 2024 Cuma 10:21 - Güncelleme:
Tarımsal girdi fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 53,08 arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı. Buna göre, endeks, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,85, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 15,58, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 53,08 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 41,12 yükseldi.

MAL VE HİZMET ENDEKSİNDE YÜZDE 2 ARTIŞ GERÇEKLEŞTİ

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 0,63, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 2,18 artış gerçekleşti.

Geçen yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 50,35, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 71,59 yükseliş görüldü.

8 ALT GRUP YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 3 alt grup daha düşük, 8 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

Yıllık artışın en düşük gerçekleştiği alt gruplar yüzde 23,98 ile tarımsal ilaçlar, yüzde 28,75 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu. Buna karşılık, yıllık artışın en yüksek olduğu alt gruplar, yüzde 133,84 ile veteriner harcamaları ve yüzde 89,09 ile diğer mal ve hizmetler olarak kayıtlara geçti.

Aylık Tarım-GFE'ye göre 2 alt grup daha düşük, 9 alt grup daha yüksek değişim sergiledi.

Aylık en fazla düşüş gösteren alt gruplar yüzde eksi 2,04 ile enerji ve yağlayıcılar, yüzde eksi 0,93 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu. Aylık artışın en yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 3,29 ile bina bakım masrafları, yüzde 2,33 ile tohum ve dikim materyali olarak belirlendi.

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