Tarlada 80 kuruş markette 4 katı

Aracı ve komisyoncular fiyatların ciddi oranda artmasına neden oluyor. Mersin’de dalında 80 kuruştan satılan narenciye ürünleri büyük şehirlerdeki tüketiciye 3-4 misli fiyatla ulaşıyor. Çiftçi ürününü değerinde satamamaktan, tüketiciler ise marketlerdeki fiyat yüksekliğinden şikayetçi. Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin,çiftçinin ürünü değerinde satamadığı için zarar ettiğine, ürünün ise tüketiciye yüksek fiyatla ulaştığına dikkat çekti. Şahin, “Bölgemizde şu anda limon hasadı devam etmektedir. Yüzde 30 yüzde 40 civarında limonumuz dalında halen beklemektedir” dedi.