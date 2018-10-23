Tasarruf bütçesi
Bakan Albayrak 2019’un bütçesini Komisyon’a sundu. “Bütçenin temel özelliği tasarruf bütçesi olması” diyen Albayrak yaptığı sunumda eğitime ayrılan kaynağın 161 milyara çıkarılacağını söyledi.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk bütçesi olan 2019 yılı bütçe teklifinin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesine başlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019 bütçe tasarısını komisyona sundu. “Bütçenin temel özelliği tasarruf bütçesi olmasıdır. Personel alımı geçmiş yılların altında olacak” diyen Albayrak bütçede eğitime ayrılan kaynağın ise artırılacağını söyledi. Albayrak “Eğitime ayırdığımız kaynağı 2019’da 161 milyar liraya çıkarıyoruz. Bütçe giderlerinin yaklaşık yüzde 17’sini tek başına eğitime ayırıyoruz” dedi.
BÜTÇE 821 MİLYAR
Albayrak “Yıl sonunda merkezi yönetim bütçe giderlerinin 821.8 milyar lira, merkezi yönetim bütçe gelirlerinin 749.6 milyar lira, bütçe açığının 72.1 milyar lira, faiz dışı dengenin de 4.3 milyar lira olarak gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Bütçe açığının, başlangıç hedefinin 6.2 milyar lira üzerinde gerçekleşmesini ve açığın milli gelire oranının yüzde 1.9 olmasını öngörüyoruz” ifadelerini kullandı. Bakan Albayrak, 2019 yılında bütçe giderlerinin 961 milyar lira, bütçe gelirlerinin 880,4 milyar lira, vergi gelirlerinin 756.5 milyar lira, faiz dışı giderlerin 843.7 milyar lira, bütçe açığının ise 80.6 milyar lira olmasının öngörüldüğünü söyledi.
VERGİ ARTIŞI YOK
Albayrak şunları söyledi: “Cari işlemler ve dış finansman ihtiyacı kaynaklı risklerimizi minimize eden sürdürülebilir büyüme patikası izlenecek. Bütçede gelir tarafında genel olarak vergi oranlarında değil vergi gelirlerinde artış öngörüyoruz. Dönem içinde meydana gelebilecek tek seferlik uygulamalar bütçeyi pozitif etkileyecektir. Altın ve enerji hariç cari dengenin 2018 sonunda pozitif gerçekleşmesini bekliyoruz. Küresel ekonominin 2018’de 2017 ile paralellik arz ederek 3.7 büyümesi beklenmektedir. Önümüzdeki dönemde ekonomideki dengelenmenin belirginleşmesini bekliyoruz. Bütçede gelir tarafından tek seferlik gelir artırıcı tedbir öngörmedik.”
BEDELLİDEN 9 MİLYAR
Bedelli askerlikten 9 milyar TL gelir beklendiğini anlatan Albayrak “İmar Barışı’ndan ise 6 milyar gelir bekleniyor” dedi. Albayrak “2019’da sosyal harcamalar 62.1 milyar TL, tarımsal desteklere 26.5 milyar TL ayrılacak” dedi. Albayrak, BES ile ilgili olarak da “2019 yılı sonunda BES’e bütçeden karşılanan toplam devlet katkısı tutarı 19.4 milyar liraya ulaşmış olacak” şeklinde konuştu.
DENGELEME SÜRECİ DOĞRU YÖNETİLECEK
Yeni Ekonomi Programı’na (YEP) (2019-2021) göre, sıkı para ve maliye politikaları uygulanarak ekonomideki dengelenme sürecinin doğru bir şekilde yönetileceğini belirten Albayrak, enflasyon, cari işlemler ve dış finansman ihtiyacı kaynaklı risklerin minimize eden sürdürülebilir bir büyüme patikasının izleneceğini ifade etti. Bakan Albayrak, ekonomide başlayan dengelenme süreciyle birlikte yıllık istihdam artışında yavaşlama, işsizlik oranlarında ise artma eğilimi görüldüğüne işaret ederek, “Önümüzdeki dönemde ekonomideki dengelenmenin belirginleşmesi ve yavaşlayan iç talep nedeniyle işsizlik oranının bir miktar artarak 2018 yılında ortalama yüzde 11.3 olarak gerçekleşmesini öngörüyoruz” diye konuştu.
GÜMRÜK VERGİSİNDEN 3 YILDA 73 MİLYAR GELECEK
Gümrük vergisi gelirlerinde gelecek 3 yılda 73 milyar liralık tahsilat yapılması bekleniyor. 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi verilerinden yapılan derlemeye göre, tahsil edilen gümrük vergisi gelirlerinin gelecek yıllarda artış göstermesi öngörülüyor. Bu kapsamda, 8 aylık gerçekleşme ve beklentiler doğrultusunda yapılan tahminler, bu yıl sonu itibarıyla 17 milyar 503 milyon 399 bin liralık gümrük vergisi geliri elde edileceğini gösteriyor. Gümrük vergilerinden tahsil edilen tutar, yapılan beklenti tahminlerine göre gelecek yıl 2018’e göre yüzde 21,2 artarak 21 milyar 213 milyon 62 bin liraya ulaşacak. Söz konusu gelirlerin 2020’de 24 milyar 498 milyon 798 bin liraya, 2021’de 27 milyar 274 milyon 642 bin liraya ulaşması bekleniyor. Böylece 2019, 2020 ve 2021 yıllarında tahsil edilmesi beklenen gümrük vergisi gelirleri toplamı 72 milyar 986 milyon 502 bin lira olacak.
Reel sektöre 33 milyar lira destek
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Reel sektör için 2019 bütçesinden 32.8 milyar TL destek sağlayacağız” dedi. Albayrak emeklilere 2019’da 185,1 milyar TL ödeneceğini ve yatırıma ise 65,1 milyar TL kaynak ayrılacağını da söyledi. Tek Hazine Kurumlar Hesabı ile kamu nakit kaynaklarının Hazine tarafından tek bir hesapta izleneceğini belirten Albayrak, orta ve uzun vadede yaklaşık 40 milyar liralık kamu kaynağının tek hesap üzerinden yönetileceğini kaydetti.
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