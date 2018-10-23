Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk bütçesi olan 2019 yılı bütçe teklifinin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesine başlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019 bütçe tasarısını komisyona sundu. “Bütçenin temel özelliği tasarruf bütçesi olmasıdır. Personel alımı geçmiş yılların altında olacak” diyen Albayrak bütçede eğitime ayrılan kaynağın ise artırılacağını söyledi. Albayrak “Eğitime ayırdığımız kaynağı 2019’da 161 milyar liraya çıkarıyoruz. Bütçe giderlerinin yaklaşık yüzde 17’sini tek başına eğitime ayırıyoruz” dedi.

BÜTÇE 821 MİLYAR

Albayrak “Yıl sonunda merkezi yönetim bütçe giderlerinin 821.8 milyar lira, merkezi yönetim bütçe gelirlerinin 749.6 milyar lira, bütçe açığının 72.1 milyar lira, faiz dışı dengenin de 4.3 milyar lira olarak gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Bütçe açığının, başlangıç hedefinin 6.2 milyar lira üzerinde gerçekleşmesini ve açığın milli gelire oranının yüzde 1.9 olmasını öngörüyoruz” ifadelerini kullandı. Bakan Albayrak, 2019 yılında bütçe giderlerinin 961 milyar lira, bütçe gelirlerinin 880,4 milyar lira, vergi gelirlerinin 756.5 milyar lira, faiz dışı giderlerin 843.7 milyar lira, bütçe açığının ise 80.6 milyar lira olmasının öngörüldüğünü söyledi.

VERGİ ARTIŞI YOK

Albayrak şunları söyledi: “Cari işlemler ve dış finansman ihtiyacı kaynaklı risklerimizi minimize eden sürdürülebilir büyüme patikası izlenecek. Bütçede gelir tarafında genel olarak vergi oranlarında değil vergi gelirlerinde artış öngörüyoruz. Dönem içinde meydana gelebilecek tek seferlik uygulamalar bütçeyi pozitif etkileyecektir. Altın ve enerji hariç cari dengenin 2018 sonunda pozitif gerçekleşmesini bekliyoruz. Küresel ekonominin 2018’de 2017 ile paralellik arz ederek 3.7 büyümesi beklenmektedir. Önümüzdeki dönemde ekonomideki dengelenmenin belirginleşmesini bekliyoruz. Bütçede gelir tarafından tek seferlik gelir artırıcı tedbir öngörmedik.”

BEDELLİDEN 9 MİLYAR

Bedelli askerlikten 9 milyar TL gelir beklendiğini anlatan Albayrak “İmar Barışı’ndan ise 6 milyar gelir bekleniyor” dedi. Albayrak “2019’da sosyal harcamalar 62.1 milyar TL, tarımsal desteklere 26.5 milyar TL ayrılacak” dedi. Albayrak, BES ile ilgili olarak da “2019 yılı sonunda BES’e bütçeden karşılanan toplam devlet katkısı tutarı 19.4 milyar liraya ulaşmış olacak” şeklinde konuştu.