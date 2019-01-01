Taşeron son dakika haberleri 2019 Kadroya geçen taşeron işçi asgari ücret zammı ek zam alacak mı?

Taşeron zammı son dakika haberleri 2019 yılında da yakından takip ediliyor. Taşeron asgari ücret zammı ek zam ne kadar? Geçtiğimiz günlerde İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde toplandı. Asgari ücret 2019 yılında brüt 2 bin 558 lira, net 2 bin 20 lira olarak belirlendi. Bakan Selçuk açıklamasında, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun nihai kararına göre 1 Ocak 2019'dan itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 2 bin 558 Türk lirası, net 2 bin 20 Türk lirası olarak belirlenmiştir. Böylelikle, geçen yıla kıyasla net asgari ücret yüzde 26,05 artmıştır. Mevcut enflasyon oranının üzerinde bir artış sağlayarak 10 Ekim'de enflasyonla topyekün mücadele programında, işçimizi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair verdiğimiz sözü de tutmuş olduk. Bu karar, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun oy birliğiyle alınmıştır." Dedi. Açıklamanın ardından gözler taşeron zammına çevrildi. Bin 800 lira maaş alan taşeron işçilerin, yüzde 4 zam anlaşmasıyla mağdur olmalarına izin verilmeyecek. Türkiye'de, kamu ve yerel yönetimlerde çalışan 900 bin civarında taşeron işçi bulunuyor. Taşeron işçiler geçtiğimiz nisan ayında kadroya geçirilmişti. Taşeron işçilerin yüzde 4 zam anlaşması, bin 800 lira olan maaşlarının asgari ücretin çok altında kalmasına neden olacaktı. Ancak taşeron işçilerin maaşlarına yeni bir düzenleme getirilerek, bu durumun önüne geçilmesi bekleniyor.

TAŞERON İŞÇİLERE ZAM YAPILACAK MI?

Bin 800 lira maaş alan taşeron işçilerin, yüzde 4 zam anlaşmasıyla mağdur olmalarına izin verilmeyecek.

Türkiye'de, kamu ve yerel yönetimlerde çalışan 900 bin civarında taşeron işçi var. Taşeron işçiler geçtiğimiz nisan ayında kadroya alınmıştı.

Buna göe kamudaki taşeron işçilere 2020 ekim, yerel yönetimlerdeki taşeron işçilere de 2020 haziran ayına kadar, her 6 ayda bir yüzde 4 oranında zam yapılması kararlaştırıldı.

Ancak asgari ücrete yüzde 26 oranında zam yapılmasıyla, taşeron işçiler açısından bir mağduruyet oluştu. Asgari ücret 417 lira yükselerek 2 bin 20 lira oldu.

Taşeron işçilerin yüzde 4 zam anlaşması, bin 800 lira olan maaşlarının asgari ücretin çok altında kalmasına neden olacaktı.

Ancak taşeron işçilerin maaşlarına yeni bir düzenleme getirilerek, bu durumun önüne geçilecek. Taşeron işçilerin maaşları, önce asgari ücret seviyesine yani 2 bin 20 liraya çekilecek. Ardından taşeron işçiler daha önce anlaştıkları yüzde 4 zammı da alacaklar. Böylece taşeron işçilerin maaşı, asgari ücretin de üzerine çıkarak 2 bin 100 lira seviyesine ulaşacak.

TAŞERON İŞÇİLERİN YILLIK ÜCRET ZAMMI:

01.2018- 30.06.2018 tarihleri arası ücret zammı:

İşçilerin 01.01.2018 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine aynı tarihten itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır. Ancak bu dönemde verilmiş bir ücret zammı varsa %4(yüzde dört)’ten mahsup edilir.

07.2018-31.12.2018 tarihleri arası ücret zammı:

İşçilerin 30.06.2018 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine 01.07.2018 tarihinden itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.

01.2019-30.06.2019 tarihleri arası ücret zammı:

İşçilerin 01.01.2019 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine aynı tarihten itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.

07.2019-31.12.2019 tarihleri arası ücret zammı:

İşçilerin 30.06.2019 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine 01.07.2019 tarihinden itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.

01.2020-30.06.2020 tarihleri arası ücret zammı:

İşçilerin 01.01.2020 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine aynı tarihten itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.

07.2020-31.10.2020 tarihleri arası ücret zammı:

İşçilerin 30.06.2020 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine 01.07.2020 tarihinden itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLDU?

Asgari ücret 2019 yılında brüt 2 bin 558 lira, net 2 bin 20 lira olarak belirlendi.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde toplandı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, komisyonun belirlediği yeni asgari ücret rakamını Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda açıkladı.

Selçuk, buradaki konuşmasında, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 6 Aralık'ta ilk toplantısını yaptığını hatırlattı.

Komisyon üyelerince çok yoğun ve titiz bir çalışma yürütüldüğünü, ikinci toplantının 13 Aralık’ta TİSK ev sahipliğinde, üçüncü toplantının ise 20 Aralık'ta TÜRK-İŞ ev sahipliğinde gerçekleştirildiğini anlatan Selçuk, komisyonun çalışmalarına katkılardan dolayı TÜRK-İŞ, TİSK ve tüm kamu temsilcilerine teşekkür etti.

Bakanlık olarak bu süreçte sosyal adaleti ve çalışma barışını güçlendirmeyi, işçileri, işverenleri ve işi koruyarak ülkenin insani ve ekonomik kaynaklarına sahip çıkmayı temel öncelik olarak gördüklerini ifade eden Selçuk, bu sorumluluğun bilinciyle, tüm dengeleri ve hassasiyetleri gözeterek Asgari Ücret Tespit Komisyonunun çalışmalarını yürüttüğünü belirtti.

Hükümetleri döneminde gerçekleştilen asgari ücret artışlarına bakıldığında bu hassasiyetin görülebileceğine dikkati çeken Selçuk, asgari ücretin, işçilerin, işverenlerin ve hükümetin 5'er üye ile temsil edildiği toplam 15 üyeden müteşekkil bağımsız bir komisyonca tespit edildiğini bildirdi.

Bakan Selçuk, işçi ve işveren sendikalarının temsilcilerinin görüşleri ve taleplerinin, Hazine ve Maliye Bakanlığının, Ticaret Bakanlığının ve Türkiye İstatistik Kurumunun değerlendirmeleri ve ayrıca ulusal ve küresel ekonomik hedeflerin ışığında bugüne gelindiğini aktardı.

"Bu karar, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun oy birliğiyle alınmıştır"

Bakan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun nihai kararına göre 1 Ocak 2019'dan itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 2 bin 558 Türk lirası, net 2 bin 20 Türk lirası olarak belirlenmiştir. Böylelikle, geçen yıla kıyasla net asgari ücret yüzde 26,05 artmıştır. Mevcut enflasyon oranının üzerinde bir artış sağlayarak 10 Ekim'de enflasyonla topyekün mücadele programında, işçimizi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair verdiğimiz sözü de tutmuş olduk. Bu karar, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun oy birliğiyle alınmıştır."

Hükümetleri döneminde asgari ücrette oy birliği üç defa sağlandığını hatırlatan Zehra Zümrüt Selçuk, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişten sonraki bu ilk asgari ücretin oy birliği sağlanmış olması da söz konusu Türkiye olduğunda aynı milletin evlatları olarak işçimizin ve işverenimizin ortak payda da buluşabileceğinin bir göstergesi oldu. Açıklanan rakam bekar ve çocuksuz bir işçimiz için geçerli olup, üç çocuklu evli bir işçimiz için bu rakam 2 bin 155 liraya ulaşmaktadır." diye konuştu.

Bakan Selçuk, tespit edilen asgari ücretin başta çalışanlar ve işverenler olmak üzere toplumun tüm kesimlerine hayırlı olmasını temenni etti.

Türk-İş Genel Başkanı Atalay: Yüzde 26'lık bir zam oldu

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2019'da geçerli olacak asgari ücretin belirlendiği Asgari Ücret Tespit Komisyonunun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantısında, yeni asgari ücret rakamıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Türk-İş olarak ilk günden itibaren 2 bin lira eşiğini aşmak hedeflerinin bulunduğunu belirten Atalay, "Bu ücret mükemmel bir ücret değil ama kabul edilebilir bir ücret. Başta Sayın Bakanımızın yoğun emeği var." dedi.

"Geçmişte olduğu gibi vergiyle oluşan farkı ödeyecekler"

Atalay, toplantının ardından basın mensuplarının yeni rakamla ilgili soruları üzerine, "Bu çok muhteşem bir şey mi, yok, ama kabul edilebilir bir şey. Türk-İş Genel Başkanı olarak ilk kez ben toplantıya geldim, Türk-İş yönetimini getirdik. Burada hedef 2 bin lira eşiğini aşmaktı. Mükemmel oldu mu olmadı ama kamuoyunun memnun olacağı bir rakam olduğunu umut ediyorum. Çünkü yüzde 26'lık bir zam oldu" değerlendirmesinde bulundu.

Türk-İş'in üç kişilik bir aileyi göz önünde bulundurarak hedeflediği rakamın 2 bin 155 lira olduğunu belirten Atalay, "Bu rakama da 'Hayırlı olsun' demekten başka yapacağımız bir şey yok. Altına imza attık." ifadesini kullandı.

İşsizin de yoksulun da temsilcisi olduklarını ifade eden Atalay, şunları belirtti:

"Asgari ücrete ilave 5-10 lira daha nasıl katarım ona baktım. Gücüm buna yetti, bunu yaptım. Mükemmel bir şey mi değil ama bununla yetinmek durumundayız. Geçmişte olduğu gibi vergiyle oluşan farkı ödeyecekler. Davul çalacak bir sonuç olmadı ama altına imza attığıma göre mutluyum."

TAŞERON İŞÇİLERİN İKRAMİYESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

İşçilere Ocak ve Temmuz aylarında 5’er günlük olmak üzere yılda toplam 10 günlük (5x2=10) ücretleri tutarında ikramiye ödenir. Bu ödeme, işçinin çalıştığı sürenin bir yıldan az olması durumunda çalışma süresi ile orantılı olarak ödenir.

HANGİ YARDIMLAR YAPILIR?

A-ÇOCUK YARDIMI:

İşçilere, üç çocukla sınırlı olmak üzere her bir çocuk için her ay 25,00(yirmibeş)TL/Ay çocuk yardımı yapılır.

B-YEMEK YARDIMI:

İşçilere fiilen çalışılan günler için bir öğün yemek verilir. Yemek verilmediği takdirde karar tarihinden itibaren fiilen çalışılan günler için 5,00(beş)TL/Gün tutarında yemek bedeli ödenir.

C-TAŞIT YARDIMI:

Mevcut uygulamaya devam edilir.

D-YAKACAK YARDIMI:

İşçilere her ay 30,00(otuz)TL./Ay yakacak yardımı yapılır.

E-SORUMLULUK PRİMİ:

1)DİREKSİYON PRİMİ:

Şoför, operatör ve yardımcılarına fiilen çalışılan günler için 2,00(iki)TL/Gün direksiyon primi verilir.

2)BULAŞICI HASTALIK VE RİSK PRİMİ

Hastanelerin bulaşıcı hastalık riski taşıyan yerlerinde fiilen çalışan temizlik işçilerine fiilen çalışılan günler için 2,00(iki)TL/Gün bulaşıcı hastalık ve risk primi verilir.

3)SİLAH TAZMİNATI:

Görevini ateşli silahlarla icra eden güvenlik görevlilerine, fiilen çalışılan günler için 2,00(iki)TL/Gün silah tazminatı verilir.

YILLIK ÖDENEN SOSYAL YARDIMLAR:

A-ÖĞRENİM YARDIMI:

İşveren, işçinin öğrenimdeki her çocuğu için belge ibraz etmek şartı ile yılda bir kez Eylül ayında ödenmek üzere;

İlkokul için 100,00(yüz)TL.

Ortaokullar için 110,00(yüzon)TL.

Lise ve dengi okullar için 120,00(yüzyirmi)TL.

Yüksekokullar ve üniversite için (okulun normal eğitim süresi artı bir yıl süreyle sınırlı olmak üzere) 140,00(yüzkırk)TL. tutarında öğrenim yardımı yapar.

B-BAYRAM YARDIMI:

İşçilere her yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarından bir hafta önce 75,00(yetmişbeş)’er TL. bayram harçlığı verilir.

OLAYA BAĞLI SOSYAL YARDIMLAR VE DİĞER SOSYAL YARDIMLAR:

A-EVLENME YARDIMI:

İşyerinde çalışan işçilerin evlenmeleri halinde 140,00(yüzkırk)TL evlenme yardımı yapılır.

B-DOĞUM YARDIMI:

Mevzuat hükümleri uygulanır.

C-HASTALIK YARDIMI:

1.Hastalık nedeni ile iş göremezliğe uğrayan işçilerin 3 (üç) gün ve daha fazla istirahatli olmaları hâlinde Sosyal Güvenlik Kurumunca ödeme yapılmayan günlere ait ücretlerin tamamı ve eksik ödeme yapılan günlere ait ücretlerin bakiyesi işverence ödenir.

İşçinin hastalık nedeniyle işe devam edemediği veya raporlu olduğu sürelere ait yılda 5 defayı geçmemek üzere SGK tarafından ödenmeyen ilk 2 günün ücreti işveren tarafından ödenir.

2.İşçinin, işyerinin bulunduğu mahal veya başka bir mahale sevk suretiyle viziteye çıkması hâlinde, işyerinden ayrı kalacağı zamanlarda; işçiye istirahat verilmeksizin ayakta tedavisine lüzum görüldüğü taktirde geçirdiği süreler için işçi ücretli izinli sayılır.

D-TABİİ AFET YARDIMI:

İşçilerin yangın, deprem, sel ve benzeri afetlerden zarar görmeleri halinde 1.000,00(bin)TL.’ye kadar tabii afet yardımı yapılır.

E-ÖLÜM YARDIMI:

İşçilerin iş kazası sonucu ölümleri halinde yasal mirasçılarına 1.200,00(binikiyüz)TL tutarında; normal ölümleri halinde ise 800,00(sekizyüz)TL tutarında ölüm yardımı yapılır. İşçinin eş, çocuklarının, anne ve babasının ölümleri halinde 300,00(üçyüz)TL tutarında ölüm yardım yapılır.

ASKERLİK YARDIMI:

Muvazzaf askerlik hizmeti nedeni ile ayrılan işçiye 300,00(üç yüz)TL askerlik yardımı yapılır.