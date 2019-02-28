Taşeron son dakika: Taşeron işçiye 2019’da zam yapılacak mı? Taşeronlar ne kadar zam alacak?

Kadroya geçen taşeron işçilerle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Adalet Bakanlığı’nın yayınladığı yazıda kadrolara geçişi tamamlanan taşeron işçilere sözleşme hükümleri doğrultusunda zam yapılacağı vurgulandı. Gönderilen yazıda zam, asgari ücretin altında kalan işçiler için belirtilen zammın üzerinde yapılacağı belirtildi. Peki yüzde kaç zam yapılacağı vurgulandı? Binlerce taşeron işçi ve ailesini ilgilendiren gelişmeden ne zaman zam yapılacak? 2019’da zam yapılacak mı? İşte haberimizin detayları

TAŞERON İŞÇİLERE YÜZDE KAÇ ZAM YAPILACAK?

Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından tüm adliyelere gönderilen 26 Şubat tarihli yazıda, kadroya geçen işçilerin ücretlerine toplu sözleşme hükümleri doğrultusunda yüzde 4 zam yapılacağı vurgulandı. Yazıda, ücreti asgari ücretin altında kalan işçiler için ise bu oranın üzerinde zam yapılacağı kaydedildi.

NASIL ZAM YAPILACAK?

Adalet Bakanlığı gönderdiği yazıda ücreti asgari ücreti aşan işçiler için yüzde 4 zammın uygulanacağı belirtti. Ücreti asgari ücretin altında kalan işçiler içinse ücretin asgari ücret sınırına yükseltilmesini ve sonrasında yüzde 4 zam uygulanmasını istedi. Yani ücreti asgari ücretten az olan işçilerin aylık ücreti önce asgari ücret seviyesine çıkarılacak ve bu miktarın üzerinden de yüzde 4 zam uygulanacak. Bakanlık maaşların 01.01.2019 tarihinden itibaren bu şekilde hesaplanarak geriye dönük ödenmesini istedi.

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