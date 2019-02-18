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'Taşınır rehni, KOBİ’leri finansmanda rahatlattı'

KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak, taşınırların ticari işlemlerde teminat olarak kullanılmasını yaygınlaştırmak, alacağın tahsili için alternatif imkanlar getirmek amacıyla reform niteliğindeki Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’nun 1 Ocak 2017’de yürürlüğe girdiğini belirten Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, uygulamanın geldiği noktayı anlattı.

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TEÇHİZAT ALDILAR 

Pekcan “Taşınır Rehni sistemiyle KOBİ’lerimize 237 milyar lira, 38 milyar dolar ve 11 milyar Euro finansman imkanı sağlandı. Bugüne kadar fiili kullandırım yaklaşık 96 milyar lirayı buldu” dedi. Söz konusu düzenlemeyle KOBİ’lerin yanı sıra çiftçi, üretici örgütü ve serbest meslek erbabının finansmana erişiminin kolaylaştığını belirten Pekcan, bu aktörlerin rekabet güçlerinin artmasıyla Türkiye ekonomisinin dengeli ve istikrarlı büyümesine katkı sağlanmasının amaçlandığını vurguladı.  Bakan Pekcan, düzenlemeyle taşınırların borcu karşılaması halinde ticari işletme veya esnaf işletmesinin tümü üzerinde rehin kurulmasının önüne geçilmesini, tacir ve esnafların birbirlerinin yatırımlarını finanse edebilmelerini sağlayarak kredi kuruluşu dışında alternatifler sunulmasının hedeflendiğini aktardı Pekcan “Bugüne kadar fiili kullandırım yaklaşık 96 milyar lirayı buldu. Bu kapsamda en çok 455 bin 130 adet ile ticari alacaklar taşınır rehnine konu edildi. Bunu 412 bin 997 adet ile makine ve teçhizat takip etti” bilgisini paylaştı.

İş yapma kolaylığında yükseldik

Pekcan, Türkiye’nin Dünya Bankası’nın açıkladığı son İş Ortamı Raporu’nda bir önceki yıla kıyasla 17 sıra yükselerek 190 ülke arasında 43. sırada yer aldığını hatırlatarak, “Ülkemiz iş yapma kolaylığını ölçen 10 kriterin 7’sinde reform niteliğinde iyileştirmeler gerçekleştirdi” dedi. 2019 Raporu’nda işe başlama kriterinde Türkiye’nin bir önceki yıla göre 2 basamak yükselerek 78. olduğunu ifade eden Pekcan, dış ticaret kriterinde ise 29 sıra atladık” dedi.

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